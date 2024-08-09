АФМ объявило должника в розыск за вознаграждение

Налоги , Общество
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Дана Аменова
Корреспондент

Мужчина не оплатил корпоративный подоходный налог с предприятий экспортеров рыбной продукции на общую сумму более 400 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по г. Алматы разыскивает гражданина РК Бойко Михаила Адамовича 25.06.1963 года рождения, за совершение преступлений по ст. ст. 245 ч.3 «Уклонение от уплаты налогов», 218 ч.3 «Легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путем» УК РК, сообщает Kazpravda.kz  

По данным АФМ, он причинил ущерб государству в виде неуплаты корпоративного подоходного налога с предприятий экспортеров рыбной продукции на общую сумму более 400 млн тенге.

«Если кому-то известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в ДЭР по г.Алматы по телефонам: +7-701-218-05-23, +7-701-121-47-65 - по розыску лиц, +7-7272 - 79-29-56 - дежурная часть. Вознаграждение и анонимность гарантируются», – говорится в официальном сообщении.

#АФМ #розыск #должник #Бойко

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