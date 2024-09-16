АФМ объявило Руслана Омарова в розыск за вознаграждение

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Агентство РК по финансовому мониторингу объявило в розыск Омарова Руслана Улановича, 28.07.1986 г.р., уроженца города Алга Актюбинской области. Директора крупной компании подозревают в выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, передает Kazpravda.kz

«За период с 2011 по 2013 годы Омаров Р. У., действуя от имени ТОО «Sunkar Logistics» в качестве директора, выписал фиктивные бухгалтерские документы для контрагентов на сумму более 4 млрд тенге. Согласно заключению органов государственных доходов, предполагаемая сумма ущерба, нанесенного государству в виде неуплаченных налогов, превышает 1,5 млрд тенге», – сообщили в АФМ.

За предоставленную информацию в агентстве гарантировали вознаграждение и анонимность.