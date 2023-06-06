Ах, эти летние деньки…

Еще в январе 2020 года принято специальное распоряжение Премьер-министра РК «Об организации оздоровительного отдыха детей, их досуга и занятости в каникулярный период» на три года.

Летним отдыхом и оздоровлением в 2023-м планируется охватить более 85% обучающихся в 1–10-х классах, а это 2 млн 800 тыс. детей, в том числе 500 тыс. из социально уязвимых категорий населения. За счет средств местных бюджетов смогут отдохнуть дети, оставшиеся без попечения родителей, из малообеспеченных и многодетных семей, дети с ограниченными возможностями, проживающие в экологически неблагополучных районах, а также отличники учебы.

Кроме того, поддержав предложение Министерства просвещения, фонд «Қазақстан халқына» в текущем году планирует обеспечить летним отдыхом в лучших оздоровительных центрах страны 20 тыс. талантливых и отличившихся в учебе детей из сельской местности.

По информации акиматов регионов, на организацию летнего отдыха в 2023-м из местных бюджетов выделено почти 94 млрд тенге. Для детей будет организовано более 500 культурных мероприятий и свыше 300 в сфере спорта и туризма. Это бесплатные экскурсии по музеям и сакральным местам, посещение библиотек, показ спектаклей, различные фестивали и конкурсы. К примеру, в Государственном музее искусств им. А. Кастеева и Центральном государственном музее РК наряду с выставками и экскурсиями на бесплатной основе будут проводиться кружки «Юные экскурсоводы», «Юные домбристы», «Юные краеведы», а во всех библиотеках страны на ежемесячной основе – литературные утренники.

Кроме того, во всех сельских округах будут организованы передвижные библиотеки. А в Государственной концертной организации «Казахконцерт» им. Р. Баглановой стартует уникальный проект «Летнее кино». Помимо классических и анимацион­ных фильмов ребятам на бесплатной основе покажут новые кинокартины, снятые киностудией «Казахфильм» и при содействии Государственного центра поддержки национального кино.

В здоровом теле – здоровый дух, поэтому школьников во время летних каникул будут приобщать к спорту. В рамках VI летней Спартакиады планируется запуск челленджа «Спортивное лето». Именитые спортсмены будут пропагандировать занятия спортом посредством загрузки коротких видеороликов в социальных сетях.

Не останутся без внимания и дети с особыми потребностями. Для них реализуется уникальный инклюзивный социальный проект «Мейірім», а также будет проведен спортивный фестиваль Children Paralympic Games 2023, где примут участие ребята из всех регионов страны.

Учитывая высокий спрос и актуальность, планируется трансформация проекта «Живые уроки» по посещению учащимися историко-культурных и туристических объектов. В этом году во всех регионах страны будет расширена линейка турпродуктов для детской аудитории. Параллельно с этим продолжится реализация программы семейного туризма Kids Go Free, в рамках которой субсидируется стоимость детских авиабилетов в составе турпакета. По итогам первого года данной услугой воспользовались 1 500 детей. Около 700 семей сэкономили в совокупности 70 млн тенге. Ожидается, что нынче программой будут охвачены уже более двух тысяч детей.

Этим летом организовано 10 200 пришкольных, профильных и палаточных лагерей, а также 218 загородных (118 – государственных, 100 – частных), на базе которых будут оздоровлены до 2,8 млн детей.

Как отметили в Министерстве здравоохранения, опыт прошлого года показывает необходимость своевременного проведения подготовительных работ для получения разрешений на открытие лагерей. Так, в 2022-м до пяти процентов заявлений на получение разрешения было отклонено по причине выявленных недоработок. В ходе контроля за деятельностью оздоровительных организаций были зарегистрированы нарушения установленных требований, по которым выдано 14 предписаний, оштрафовано 20 лиц на сумму более 2 млн тенге.

В этом году до начала заезда детей все загородные лагеря должны получить санитарно-эпидемио­логическое заключение, подтверждающее их соответствие необходимым требованиям. Также в Министерстве здравоохранения напомнили, что дети без санитарно-эпидемиологического заключения не допускаются в загородные лагеря. Медицинское обслуживание в них будут обеспечивать около 400 медицинских работников. Чтобы не испортить ребенку отдых, родителям рекомендуют изучить информацию о получивших заключение загородных лагерях, размещенную на сайте Минздрава.

Кроме загородного отдыха будет организован досуг и в других форматах. Так, в летние месяцы 1,4 млн детей будут посещать секции и кружки по интересам в учреждениях дополнительного образования. С этой целью в учебных заведениях функционируют 11 тыс. кружков научно-технического, музыкального, художественного, экологического, туристского и других направлений.

Старшеклассники займутся садоводством в рамках программы «Жасыл ел», а более 188 тыс. детей посетят сакральные места страны. Кроме этого, 25 тыс. школьников пройдут спортивно-тренировочные сборы, а 211 тыс. учащихся охватят языковыми курсами.

В настоящее время в республике продолжают функционировать 114 видов кружков и секций в рамках государственного творческого и спортивного заказов. Для их бесплатного посещения из местных бюджетов выделено 93 млрд тенге.

К слову, недавно на заседании Правительства Премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что в регионах летний отдых и занятость детей зачастую организуются формально. Он посетовал, что мало интересных и содержательных мероприятий, а их качество желает лучшего. При этом дети из сельской местности и вовсе остаются без должного внимания. Для них должны быть оборудованы спортплощадки, центры развития, организованы досуговые культурные мероприятия.

Но, как оказалось, не только в селах, а даже в столице не проработан вопрос детского досуга. Вот и стараются учителя и родители разнообразить отдых детей, благо в Астане есть куда сходить и что посмотреть. Однако в Ассоциации «Центр развития городского туризма» считают, что познавательным и развивающим досугом детей должны заниматься туроператоры, а не классные руководители. И государству необходимо стимулировать работу в этой области. При таком подходе раскроется потенциал многочисленных туристических мест.

Ну а пока Концепцией развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования РК на 2023–2029 годы к 2027-му планируется стопроцентный охват детей бесплатными спортивными секциями или творческими кружками. Для этого предполагается поэтапно увеличить государственный образовательный заказ на дополнительное образование за счет местных исполнительных органов, что создаст конкуренцию между государственными и частными организациями. Также будут созданы условия для расширения сети кружков и секций в шаговой доступности от места жительства как в городах, так и в сельской местности.

Начата работа по созданию 50 детских оздоровительных лагерей и строительству 100 центров инновационного творчества: дворцы школьников, станции юных техников, детские технопарки, музыкальные и художественные школы. А в сельской местности будет реорганизовано 189 организаций дополнительного образования в школы искусств с многопрофильной деятельностью. Данную работу планируется завершить в 2026 году.