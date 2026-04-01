Заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Аида Балаева обозначила ключевые подходы к трансформации системы подготовки кадров, связав эту работу с задачами политических реформ и развитием экономики будущего, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По ее словам, Новая Конституция усилила стратегический курс на развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций. Сегодня речь идет уже не просто об обновлении отдельных направлений, а о смене самой траектории развития страны в условиях стремительной технологической трансформации.

Аида Балаева подчеркнула, что цифровизация, искусственный интеллект, автоматизация и BigData формируют новую реальность, в которой соответствие образования новым вызовам становится одним из главных факторов устойчивого развития.

«Новая Конституция усилила стратегический курс развития человеческого капитала, образования и науки, инноваций. И это не просто направления развития. Мы говорим о будущем Казахстана. Речь идет о смене самой траектории развития страны – переходе к экономике, где главным ресурсом становится интеллект, знания и технологии. Мы вступили в эпоху стремительной технологической революции, которая способна перевернуть человеческое мышление, трансформируя вокруг все и, прежде всего, экономику и рынок труда», – отметила Аида Балаева.

Для выработки новых решений Правительством было проведено масштабное анкетирование более 73 тысяч предприятий по вопросам кадрового обеспечения. Параллельно проведен анализ образовательных программ на предмет их соответствия новым требованиям, необходимости модернизации и внедрения современных направлений подготовки.

Результаты показали ряд системных проблем, требующих незамедлительного решения. Среди них старение кадров и несоответствие между региональной потребностью в специалистах и реальной подготовкой по направлениям специальностей.

Как отметила Аида Балаева, уже в ближайшие годы страна может столкнуться с дефицитом профессионалов в ключевых секторах экономики. Это требует перехода от фрагментарных мер к системной кадровой политике, ориентированной на долгосрочные потребности рынка труда и регионального развития.

В числе новых подходов – запуск приоритетных направлений подготовки, усиление практикоориентированного обучения и более тесная увязка образовательной политики с запросами экономики. Государственные гранты, как было отмечено, будут напрямую связаны с потребностями конкретных регионов.

Таким образом, речь идет не только о корректировке системы образования, но и о формировании новой модели развития, в которой подготовка кадров рассматривается как один из ключевых инструментов повышения конкурентоспособности страны.