Аида Балаева поздравила казахстанских журналистов с профессиональным праздником

Общество
53
Дана Аменова
Корреспондент

Министр культуры и информации Аида Балаева опубликовала поздравление в Facebook, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Глава ведомства отметила, что журналистика вышла на самый высокий уровень общественной значимости.

«Мы живем в очень интересное время, когда в Казахстане осуществляются глобальные реформы, охватывающие все сферы нашей жизни. Не будет преувеличением сказать, что вы сегодня пишете новую историю Казахстана, являясь связующим мостом между государством и обществом, освещая и фиксируя все важнейшие события, происходящие в Казахстане. Масштабные преобразования, инициированные главой государства - ключевой фактор успешного построения «Справедливого Казахстана» – демократического и экономически мощного государства. Это государство, в котором системообразующим является принцип «Закон и Порядок», справедливость и равноправие для всех граждан, общество с высоким уровнем внутренней культуры, где граждане чувствуют себя в безопасности, имеют доступ к качественному образованию, здравоохранению, удовлетворяют свои материальные, духовные и социальные потребности», – говорится в поздравлении министра.

Также Аида Балаева отметила, что всего за несколько лет общество и государство стали совершенно другими. Сегодня казахстанцы живут в совершенно иной системе ценностей, ориентированной на демократию и развитие.

«Миссия журналистов, конечно, заключается не только в фиксации происходящих процессов. Освещая события и информируя народ, вы раскрываете и объясняете читателю и зрителю смысл, суть и конечную цель реализуемых преобразований, формируете объективное общественное мнение. То есть, принимаете самое непосредственное участие в реализации реформ. Формирование социальной ответственности, общественной культуры, гражданского самосознания, приверженности к традиционным культурным ценностям, разъяснение других актуальных вопросов и еще многое другое - все это сфера деятельности журналистов», – заключила глава МКИ. 

По ее словам, сегодня журналистика вышла на самый высокий уровень значимости и ответственности в общественной жизни и поблагодарила за тяжелый и такой нужный труд, пожелала творческих успехов, вдохновения и благодарной аудитории. 

#праздник #поздравление #министр #журналисты #профессия #Аида Балаева #МКИ

Популярное

Все
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
В Алматы началось строительство «Тюркского Стоунхенджа»
Если трудности множатся, значит, победа где-то близко – это и девиз, и жизненная мотивация заслуженного тренера РК Сергея Седова
Известному защитнику «Кайрата» 70-х годов прошлого столетия Юсупу Шадиеву исполнилось 70!
«Имя Кенен стало славным в народе...»
Ансамбль народного танца «Қазына» отмечает 35-летие
Массовое пищевое отравление детей произошло в регионе
Врач Магрифа Казбекова смогла выжить в Карлаге благодаря силе духа и любимому делу
Парадоксальная ситуация сложилась вокруг исторических зданий в Семее
Быть в постоянном поиске. В преддверии Дня журналистики празднует 80-летний юбилей ученый-краевед, писатель и журналист Толеген Жанабаев
Путь длиною в столетия
Бойцы невидимого фронта
Акимы и участковые должны владеть основами медиации
Президент поздравил работников СМИ с профессиональным праздником
С аншлагом в Таразе прошла премьера спектакля «Анна Каренина»
Деятельность палаты была результативной
Опубликован список обладателей стипендии «Болашак»
«Алпамыс» в Стране восходящего солнца
Есть люди, которым газета нужна как воздух
В память о Мастере
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
Гайни Хайруллина – первая казахстанская женщина-режиссер
Жил-был Тимофей Петрович
Столичный приют «Я живой» не только спасает животных, но и помогает людям стать добрее
Маэстро-ювелир Карл Фаберже часто использовал для своих изделий драгоценные и полудрагоценные камни Рудного Алтая
Стратегию энергетического сотрудничества ШОС до 2030 года одобрили в Астане
Обучающий ресурс Oqimyn-til создала группа молодых ученых ВКУ им. С. Аманжолова
У Елая – лучшая статистика по раскрываемости преступлений
Новые инструменты защиты бизнеса презентовали в Генпрокуратуре
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Роль женщин в дипломатии обсудили на панельной дискуссии в Астане
Казахстанцы смогут чаще летать в Китай
Покушение на Садыкова: сенатор призвала казахстанцев не поддаваться на провокации
Первая в стране онлайн-школа для кураторов в области искусства открылась в Атырау
Доверенность в один клик
Норвежцы ждут родственников солдата из Казахстана
В Астане в 2028 году пройдет Конгресс WPC Energy, ранее известный как Всемирный нефтяной конгресс
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Консолидация и развитие
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса

Читайте также

Акимы и участковые должны владеть основами медиации
Бойцы невидимого фронта
Путь длиною в столетия
Быть в постоянном поиске. В преддверии Дня журналистики пра…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]