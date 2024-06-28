Аида Балаева поздравила казахстанских журналистов с профессиональным праздником

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Глава ведомства отметила, что журналистика вышла на самый высокий уровень общественной значимости.

«Мы живем в очень интересное время, когда в Казахстане осуществляются глобальные реформы, охватывающие все сферы нашей жизни. Не будет преувеличением сказать, что вы сегодня пишете новую историю Казахстана, являясь связующим мостом между государством и обществом, освещая и фиксируя все важнейшие события, происходящие в Казахстане. Масштабные преобразования, инициированные главой государства - ключевой фактор успешного построения «Справедливого Казахстана» – демократического и экономически мощного государства. Это государство, в котором системообразующим является принцип «Закон и Порядок», справедливость и равноправие для всех граждан, общество с высоким уровнем внутренней культуры, где граждане чувствуют себя в безопасности, имеют доступ к качественному образованию, здравоохранению, удовлетворяют свои материальные, духовные и социальные потребности», – говорится в поздравлении министра.

Также Аида Балаева отметила, что всего за несколько лет общество и государство стали совершенно другими. Сегодня казахстанцы живут в совершенно иной системе ценностей, ориентированной на демократию и развитие.

«Миссия журналистов, конечно, заключается не только в фиксации происходящих процессов. Освещая события и информируя народ, вы раскрываете и объясняете читателю и зрителю смысл, суть и конечную цель реализуемых преобразований, формируете объективное общественное мнение. То есть, принимаете самое непосредственное участие в реализации реформ. Формирование социальной ответственности, общественной культуры, гражданского самосознания, приверженности к традиционным культурным ценностям, разъяснение других актуальных вопросов и еще многое другое - все это сфера деятельности журналистов», – заключила глава МКИ.

По ее словам, сегодня журналистика вышла на самый высокий уровень значимости и ответственности в общественной жизни и поблагодарила за тяжелый и такой нужный труд, пожелала творческих успехов, вдохновения и благодарной аудитории.