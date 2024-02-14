Аида Балаева предложила ряд конкретных мер по решению проблемы этики журналиста

Культура и общество
0
Наталия Буланова
выпускающий редактор

По словам министра, статус сегодняшней журналистики не соответствует ее значению и роли перед обществом и государством

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Круглый стол на тему «Этика журналиста» прошел в Астане с участием министра культуры и информации Аиды Балаевой, журналистов, депутатов, руководителей медиахолдингов, специалистов по медиакоммуникациям, сообщает Kazpravda.kz.

Мероприятие было организовано Министерством культуры и информации в целях обсуждения актуальных проблем, связанных с этическими вопросами в сфере СМИ.

В своем приветственном слове Аида Балаева отметила, что соблюдение правил по предоставлению достоверной информации и объективному освещению событий, социальная ответственность и профессиональная честность журналиста, уважение частной жизни и достоинства, общественных интересов, всеобщих ценностей и многообразия культур влияют на развитие и укрепление нового мирового информационного и коммуникационного порядка.    

- Нужно признать, что статус сегодняшней журналистики не соответствует ее значению и роли перед обществом и государством. Зачастую созданием информационного контента занимаются люди, не придерживающиеся основных ее принципов и не обладающие профессиональным образованием. Они допускают хайп в освещении резонансных событий, утечку конфиденциальной информации, публикуют материалы личного характера. Поэтому тема этики является одной из наиболее сложных дискуссионных проблем современной журналистики, - отметила Аида Балаева. 

Министр добавила, что в эпоху гиперинформации и цифровизации мировая традиционная журналистика столкнулась с большими вызовами, в том числе и в вопросе соблюдения профессиональной этики.

- Доминирование цифровых медиа стало предтечей современного этического кризиса в журналистике. В условиях, где размываются границы, а в подготовке цифрового контента могут участвовать все, включая непрофессионалов, – крайне затруднительно соблюдать этические принципы, нести ответственность за свою деятельность. Мы видим, что это ведет к снижению доверия к журналистике в целом, так как общественность зачастую не стремится различить, где профессионально подготовленная и этически выверенная информация, а где – не имеющий отношения к реальности фейк. Важно укрепить в казахстанском социуме такие понятия, как фактчекинг и верификация, которые подразумевают базовые навыки журналистов – сообщать достоверные факты и передавать неискаженную реальность, - сказала Аида Балаева.

Также министр затронула проблему так называемой «чувствительной журналистики», главная цель которой корректное и экологичное освещение сложных и деликатных тем, таких как межэтнические отношения, дискриминация, харассмент, суицид, насилие, преступления, особенно если это касается детей.

Для решения текущих проблем в области медиа этики министр предлагает усилить работу по преподаванию основ и принципов профессиональной этики журналистов и редакторов в вузах, проведению обучающих тренингов и семинаров.

Важным инструментом является Кодекс этики журналиста РК. Документ действует с 2012 года и требует пересмотра в соответствии с развитием медиа сферы и запросами общества.

Правозащитник, основатель онлайн-правовой школы «AU» Айман Умарова считает необходимым введение ограничений при освещении вопросов насилия.

- Журналисты работают крайне непрофессионально. У них отсутствуют анализ, журналистское расследование, нет понимания правовых понятий, экспертности интервьюера. Большинство представителей СМИ, освещая дела, связанные с насилием, относятся безответственно к последствиям своих публикаций. Я считаю, что при освещении случаев насилия, часто возникают нарушения прав человека, в связи с чем должны действовать ограничения. К примеру, в публикациях указываются какие-то детали насилия жертвы, то есть после неправильного, с точки зрения основных принципов журналистики, освещения события, жертвы повторно виктимизируются, а последствия непредсказуемы. Возможно, необходимо установить правила, проводить правовые тренинги, а также вводить предмет «Правовая журналистика для журналистов», - считает правозащитник.

Декан Suleyman Demirel University Мадияр Саудбаев озвучил проблемы, касающиеся подготовки кадров для медиасферы. По его словам, остро стоит вопрос компетенции преподавательского состава, слабой материально-технической базы факультетов.
Декан ЕНУ им. Гумилева Қайрат Сақ внес предложение о создании Совета по этике журналистов. 

В завершение мероприятия Аида Балаева поблагодарила участников круглого стола за их активную позицию в вопросе этики журналистов.

- Обсуждены все системные вопросы, озвучены конкретные предложения. Очевидно, что вопросы этики журналистики должны регулироваться редакциями без вмешательства государства. Со своей стороны, мы готовы поддержать все предложения, которые сегодня прозвучали на данной площадке, в том числе и о создании нового НПО журналистов. Предлагаю сегодняшний круглый стол сделать регулярным. Думаю, очень многие актуальные проблемы сферы мы можем решить в его рамках, - резюмировала министр.

#обсуждение #проблема #СМИ #круглый стол #журналистика #этика #Аида Балаева

Популярное

Все
От семейного древа Владимира Штемпеля отходят крепкие ветви
В Валентинов день письма писать лень?
Мир постепенно приближается к самому высокому за всю историю человечества числу молодых людей
Не город – каток
В Казахстане начали обучение африканских педагогов
Школьник из Ленгера Марк Ринк разработал мобильное приложение, позволяющее остановить буллинг
Требуется… рабочий человек
Состояние студенческих общежитий Алматинской области не выдерживает никакой критики
Житель Талдыкоргана делает обычные пятиэтажки яркими и узнаваемыми благодаря своим муралам
«Красная линия» стала камнем преткновения для сноса аварийного дома
Упрощена форма декларирования
Предприниматель, выигравший тендер в Петропавловске, оказался в центре скандальной истории
Скульптура как чувство
Катание с горок стало причиной... досудебного расследования
Незаконно и некачественно
Пропавшую 11-летнюю девочку нашли в Астане
Международный форум Астана пройдет 14 июня в столице
Дорожный долгострой
Чаганский фонтан
Распоряжение Главы государства
Назначен заместитель управделами президента
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Прогноз о разрушительном урагане в РК опровергли синоптики
Наурыз как событие нового формата
Казахстанских школьников учат распознавать инсульт
Стажировка за границей по программе «Болашақ» для молодого врача стала основой профессионального и карьерного роста
Платежный переполох
Рожденный в степи знаменосец Победы
К традиционным зимним забавам уральцев добавилось катание на оленьей упряжке
Welcome to Kazakhstan!
Огонь уничтожил все
Асат Нурпеисов стал управделами президента
Кинотеатр на колесах
Правила есть, но будут ли им следовать градостроители?
Мир, полный лжи
Молочные реки – костанайские берега
Роман Скляр поручил установить причины пожара в ТЦ Семея
Со школы – на больничную койку
Казахстан ратифицировал соглашение с Сингапуром о взаимной защите инвестиций
Жить надо по средствам
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Работать на земле дано не каждому
Дархан Сатыбалды отчитался перед президентом по развитию Туркестанской области
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Казахстан вошел в топ-5 стран мира для зимнего туризма
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана

Читайте также

40 млн экземпляров составил Банк художественной литературы …
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре д…
Дни Республики Саха пройдут в Казахстане
Популярная «Докторенок Алия» из Атбасара участвует в шоу «Л…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]