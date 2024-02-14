Аида Балаева предложила ряд конкретных мер по решению проблемы этики журналиста

По словам министра, статус сегодняшней журналистики не соответствует ее значению и роли перед обществом и государством

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Круглый стол на тему «Этика журналиста» прошел в Астане с участием министра культуры и информации Аиды Балаевой, журналистов, депутатов, руководителей медиахолдингов, специалистов по медиакоммуникациям, сообщает Kazpravda.kz.

Мероприятие было организовано Министерством культуры и информации в целях обсуждения актуальных проблем, связанных с этическими вопросами в сфере СМИ.

В своем приветственном слове Аида Балаева отметила, что соблюдение правил по предоставлению достоверной информации и объективному освещению событий, социальная ответственность и профессиональная честность журналиста, уважение частной жизни и достоинства, общественных интересов, всеобщих ценностей и многообразия культур влияют на развитие и укрепление нового мирового информационного и коммуникационного порядка.

- Нужно признать, что статус сегодняшней журналистики не соответствует ее значению и роли перед обществом и государством. Зачастую созданием информационного контента занимаются люди, не придерживающиеся основных ее принципов и не обладающие профессиональным образованием. Они допускают хайп в освещении резонансных событий, утечку конфиденциальной информации, публикуют материалы личного характера. Поэтому тема этики является одной из наиболее сложных дискуссионных проблем современной журналистики, - отметила Аида Балаева.

Министр добавила, что в эпоху гиперинформации и цифровизации мировая традиционная журналистика столкнулась с большими вызовами, в том числе и в вопросе соблюдения профессиональной этики.

- Доминирование цифровых медиа стало предтечей современного этического кризиса в журналистике. В условиях, где размываются границы, а в подготовке цифрового контента могут участвовать все, включая непрофессионалов, – крайне затруднительно соблюдать этические принципы, нести ответственность за свою деятельность. Мы видим, что это ведет к снижению доверия к журналистике в целом, так как общественность зачастую не стремится различить, где профессионально подготовленная и этически выверенная информация, а где – не имеющий отношения к реальности фейк. Важно укрепить в казахстанском социуме такие понятия, как фактчекинг и верификация, которые подразумевают базовые навыки журналистов – сообщать достоверные факты и передавать неискаженную реальность, - сказала Аида Балаева.

Также министр затронула проблему так называемой «чувствительной журналистики», главная цель которой корректное и экологичное освещение сложных и деликатных тем, таких как межэтнические отношения, дискриминация, харассмент, суицид, насилие, преступления, особенно если это касается детей.

Для решения текущих проблем в области медиа этики министр предлагает усилить работу по преподаванию основ и принципов профессиональной этики журналистов и редакторов в вузах, проведению обучающих тренингов и семинаров.

Важным инструментом является Кодекс этики журналиста РК. Документ действует с 2012 года и требует пересмотра в соответствии с развитием медиа сферы и запросами общества.

Правозащитник, основатель онлайн-правовой школы «AU» Айман Умарова считает необходимым введение ограничений при освещении вопросов насилия.

- Журналисты работают крайне непрофессионально. У них отсутствуют анализ, журналистское расследование, нет понимания правовых понятий, экспертности интервьюера. Большинство представителей СМИ, освещая дела, связанные с насилием, относятся безответственно к последствиям своих публикаций. Я считаю, что при освещении случаев насилия, часто возникают нарушения прав человека, в связи с чем должны действовать ограничения. К примеру, в публикациях указываются какие-то детали насилия жертвы, то есть после неправильного, с точки зрения основных принципов журналистики, освещения события, жертвы повторно виктимизируются, а последствия непредсказуемы. Возможно, необходимо установить правила, проводить правовые тренинги, а также вводить предмет «Правовая журналистика для журналистов», - считает правозащитник.

Декан Suleyman Demirel University Мадияр Саудбаев озвучил проблемы, касающиеся подготовки кадров для медиасферы. По его словам, остро стоит вопрос компетенции преподавательского состава, слабой материально-технической базы факультетов.

Декан ЕНУ им. Гумилева Қайрат Сақ внес предложение о создании Совета по этике журналистов.

В завершение мероприятия Аида Балаева поблагодарила участников круглого стола за их активную позицию в вопросе этики журналистов.