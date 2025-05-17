Аида Балаева встретилась с региональным директором ЮНИСЕФ

Культура и общество
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17 мая 2025 года состоялась встреча Министра культуры и информации Республики Казахстан с Региональным директором ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии госпожой Реджиной Де Доминичис, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

В ходе встречи были обсуждены ключевые направления долгосрочного сотрудничества Казахстана с ЮНИСЕФ, направленного на защиту прав и обеспечение благополучия детей и молодежи. Особое внимание было уделено результатам более чем 20-летнего партнерства, включая вклад ЮНИСЕФ в развитие молодежных ресурсных центров и поддержку государственной политики в интересах детей.

Министр выразила благодарность ЮНИСЕФ за экспертную и методологическую поддержку в становлении Центров поддержки семьи, число которых планируется увеличить до 200 по всей стране. Также было акцентировано внимание на совместной работе по вопросам раннего развития детей и укрепления института родительства — в частности, через проведение «Родительского месяца» и создание межведомственной рабочей группы.

Стороны договорились продолжать укрепление сотрудничества по приоритетным направлениям, включая защиту детей от вредоносного контента в социальных сетях, профилактику раннего родительства, развитие волонтерства и решение других социально значимых вопросов.

Министр предложила рассмотреть возможность проведения Недели ЮНИСЕФ, в рамках которой могли бы быть организованы мероприятия, направленные на защиту детства.

#ЮНИСЕФ #Аида Балаева #Реджина Де Доминичис

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