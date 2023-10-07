Air Astana приостанавливает рейсы в Тель-Авив
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Авиакомпания Air Astana приостанавливает выполнение рейсов в Тель-Авив, сообщает пресс-служба перевозчика, передает Kazpravda.kz.
«В связи с нестабильной ситуацией в Израиле авиакомпания Air Astana сообщает о том, что запланированный по расписанию рейс завтра, 8 октября, будет выполняться при условии сохранения безопасности аэропорта Бен-Гурион. Все последующие рейсы в Тель-Авив приостановлены до дополнительного уведомления», – говорится в сообщении авиакомпании.
Air Astana также приостановила продажу билетов на рейсы в Тель-Авив до дополнительного уведомления.
Как сообщалось, ХАМАС атаковал Израиль. В результате 22 израильтянина погибло, почти 300 ранено, около 35 человек захвачены в заложники.