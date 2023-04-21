Air China возобновляет полёты в Казахстан

Тем самым, количество рейсов между странами будет увеличено с 13 до 19 рейсов в неделю.

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Авиационные власти Казахстана и Китая договорились о возобновлении авиакомпанией «Air China» регулярных пассажирских рейсов между двумя странами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мининдустрии и инфраструктурного развития РК.

Так, авиакомпания «Air China» с 21 апреля 2023 года планирует начать выполнение прямых пассажирских рейсов с частотой 3 раза в неделю по маршруту Пекин – Сиань – Астана (понедельник, среда, пятница).

«Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Airbus-А320.

В свою очередь, с казахстанской стороны авиакомпания «Air Astana» с июня текущего года планирует увеличить количество выполняемых рейсов по маршрутам Астана – Пекин с 1 до 2 раз, Алматы – Пекин с 6 до 7 раз и Алматы – Чэнду с 1 до 2 раз в неделю», – рассказали в МИИР РК.

Тем самым, количество рейсов между странами будет увеличено с 13 до 19 рейсов в неделю, в том числе китайская авиакомпания «China Southern Airlines» по маршрутам Астана – Урумчи 2 раза и Алматы – Урумчи 3 раза в неделю.