В Алматы на базе Центра настольного тенниса «ADD» начала функционировать Академия «CNPC – Федерация настольного тенниса Республики Казахстан».

Академия настольного тенниса будет основной спортивной базой для подготовки тренеров и спорт­сменов национальной, молодежной и юношеской сборных команд страны, сборных команд областей Республики Казахстан и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, сообщается на сайте Федерации настольного тенниса РК.

Отметим технические возможности академии, которые отвечают всем требованиям Международной федерации настольного тенниса (ITTF). Общая площадь составляет 5 200 кв. м, игровой зал на 12 теннисных столов с возможностью увеличения до 24, тренировочный зал с шестью столами, гостиничный комплекс с размещением до 80 человек, ресторан, фуд-корт, а также профессиональное напольное покрытие, освещение, тренажерный зал, медицинский кабинет, тренерские и раздевальные комнаты.

Для повышения квалификации тренеров и подготовки спорт­сменов федерация пригласила высококвалифицированного тренера из Китая – Сюн Тао, под руководством которого будут проводиться обучающие тренерские семинары и учебно-тренировочные сборы. Этот именитый игрок являлся членом Национальной сборной команды КНР, победителем командного чемпионата страны. Имеет ряд побед над сильнейшими спорт­сменами мира, в том числе над Олимпийским чемпионом Ян-Уве Вальднером и четырехкратным чемпионом мира Микаэлем Аппельгреном. После завершения спортивной карьеры работал тренером в клубах настольного тенниса Италии, Германии, а также в Сычуаньской ассоциации настольного тенниса (КНР), где участвовал в подготовке технических учебных материалов по этому виду спорта.

Открытие Академии стало возможным благодаря финансовой поддержке компании АО «СНПС-Актобемунайгаз», которая проявляет себя как социально ответственная организация, оказывает активное содействие развитию спорта в стране, поддерживает масштабные и интересные проекты.