Аким Астаны рассказал о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал, как меняется дорожно-транспортная инфраструктура столицы, передает Кazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.

Фото пресс-службы акимата Астаны

"С учетом роста города и населения наравне со строительством объектов систем жизнеобеспечения также занимаемся развитием дорожной инфраструктуры. В этом году в город поставим до 400 автобусов. Существенная часть начнет поступать уже с июля.

Также для разгрузки движения на дорогах в текущем году завершим строительство моста по проспекту Тауелсиздик через р. Есиль. Данный мост позволит значительно разгрузить движение на дорогах: обеспечить дополнительную связь пр.Тауелсиздик, района нового ЖД вокзала, пр.Кошкарбаева, ул.Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, ул.Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, пр.Момышулы с левобережьем и др", - сообщил аким.

Кроме того, во всех районах ведутся дорожные работы. В текущем году планируется отремонтировать более 70 улиц протяжённостью более 54 км.

"К примеру, это улицы Гумар Караш, Кордай, Бурабай, Белжайлау, Кенесары от ул.Габдуллина до пр.Республики, Валиханова от ул.Кравцова до пр.Богенбай батыра, Ташенова от пр.Республики до ул.Амман, ул.Иманбаева от ул.Иманова до ул.Кенесары, пр.Аль-Фараби от ш.Алаш до ул.Пушкина, пр.Женис от пр.Богенбай батыра до ул.Кенесары, строительство ул.Енбекшилер от пр.Улы дала до ул.Бухар Жырау; ул.Рыскулова от пр.Мангилик Ел до ул.Кайсенова, проспекты Сарыарка, Р. Кошкарбаева и др. Текущим же ремонтом охватим порядка 300 улиц", - написал аким столицы.