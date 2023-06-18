Аким Астаны рассказал о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры

Общество
121
Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал, как меняется дорожно-транспортная инфраструктура столицы, передает Кazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.

Фото пресс-службы акимата Астаны

"С учетом роста города и населения наравне со строительством объектов систем жизнеобеспечения также занимаемся развитием дорожной инфраструктуры. В этом году в город поставим до 400 автобусов. Существенная часть начнет поступать уже с июля.

Также для разгрузки движения на дорогах в текущем году завершим строительство моста по проспекту Тауелсиздик через р. Есиль. Данный мост позволит значительно разгрузить движение на дорогах: обеспечить дополнительную связь пр.Тауелсиздик, района нового ЖД вокзала, пр.Кошкарбаева, ул.Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, ул.Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, пр.Момышулы с левобережьем и др", - сообщил аким. 

Кроме того, во всех районах ведутся дорожные работы. В текущем году планируется отремонтировать более 70 улиц протяжённостью более 54 км.

"К примеру, это улицы Гумар Караш, Кордай, Бурабай, Белжайлау, Кенесары от ул.Габдуллина до пр.Республики, Валиханова от ул.Кравцова до пр.Богенбай батыра, Ташенова от пр.Республики до ул.Амман, ул.Иманбаева от ул.Иманова до ул.Кенесары, пр.Аль-Фараби от ш.Алаш до ул.Пушкина, пр.Женис от пр.Богенбай батыра до ул.Кенесары, строительство ул.Енбекшилер от пр.Улы дала до ул.Бухар Жырау; ул.Рыскулова от пр.Мангилик Ел до ул.Кайсенова, проспекты Сарыарка, Р. Кошкарбаева и др. Текущим же ремонтом охватим порядка 300 улиц", - написал аким столицы.

#Астана #аким #Женис Касымбек

Популярное

Все
Восстановлением сгоревшего леса в области Абай займутся ученые из Южной Кореи
Четыре человека погибло в огненном ДТП в Атырауской области
В Восточно-Казахстанской области  горит Катон-Карагайский национальный природный парк
Токаев поздравил медработников с профессиональным праздником
Алихан Смаилов поздравил медиков с профессиональным праздником
Президент Германии посетит Казахстан
Игроки сборной Казахстана посвятили победу в отборе к Евро-2024  жителям Семея
Аким Астаны рассказал о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры
Академия Национальной гвардии чествует выпускников
Пожар в Катон-Карагайском нацпарке локализовали на 15 Га
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
В пригороде Астаны сгорел автомобиль: фото
Опубликованы имена и фотографии погибших при лесном пожаре в Абайской области
"Манчестер Сити" впервые в истории выиграл Лигу чемпионов
Путин выразил Токаеву соболезнования из-за трагедии на востоке Казахстана
Пепел и гарь: что осталось от реликтового соснового бора в области Абай (видео)
Президент прокомментировал инцидент по быстрому ремонту дорог в Абайской области
Токаев прибыл в охваченную лесными пожарами Абайскую область
Чиновников накажут за халатность из-за пожара в природном резервате "Семей орманы"
Любого, кто протягивает руку помощи нуждающемуся, можно назвать волонтером
Лопнуло колесо: три женщины погибли в ДТП в Жетису
В Алматы прошла церемония прощания с Бердибеком Сапарбаевым
Семьям погибших при лесном пожаре в области Абай окажут всемерную поддержку
В области Абай на тушении лесного пожара работают 14 вертолетов
Лесник Губаев хотел уволиться перед трагедией
Токаев объявил выговор акиму области Абай Нурлану Уранхаеву
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
Роль истории в жизни общества
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
В этноцентре «Номад» Алматинской области прошла выставка племенных собак – тобет и тазы
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
Казахстанская школьница придумала новую математическую таблицу
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
О внезапном появлении скота на трассе начали предупреждать водителей в Казахстане
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам

Читайте также

Алихан Смаилов поздравил медиков с профессиональным праздни…
Восстановлением сгоревшего леса в области Абай займутся уче…
Министр здравоохранения поздравила медиков с профессиональн…
Президент рассказал о том, что значит "Справедливый Казахст…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]