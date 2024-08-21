Аким Кокшетау Бауыржан Гайса освобожден от должности

Этот пост он занимал с марта 2021 года

Фото: акимат Кокшетау

Распоряжением акима Акмолинской области Гайса Бауыржан Сеиткалиевич освобожден от занимаемой должности акима города Кокшетау. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации, передает Kazpravda.kz

Временное исполнение обязанностей возложено на заместителя акима города Шукатову Гульмиру Темирболатовну, добавили в акимате.

Этот пост он занял в марте 2021 года.

До этого назначения занимал должность акима Зерендинского района Акмолинской области.