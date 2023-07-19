Аким Коксуского района области Жетысу ведет неформальный прием граждан во время занятий спортом

По понедельникам, средам и пятницам с 19.30 Марлен Кольбаев проводит беседы с земляками во время спортивной ходьбы. Присоединиться к полезному во всех смыслах мероприя­тию может любой желающий, единственное условие – быть готовым пройти 10 тыс. шагов.

Так руководитель района хочет приобщить как можно больше местных жителей к здоровому образу жизни, а также быть в тесном контакте с населением. Помимо решения вопросов глава района обещает участникам спортивных «встреч» дипломы и ценные подарки, которые планируют вручить в трех возрастных категориях по окончании летнего сезона.