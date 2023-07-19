Аким Коксуского района области Жетысу ведет неформальный прием граждан во время занятий спортом Общество 19 июля 2023 г. 6:00 7 Диана Калдыбек Обратиться к главе района по любому вопросу теперь можно не только в кабинетах акимата, но и на Центральном стадионе села Балпык би. По понедельникам, средам и пятницам с 19.30 Марлен Кольбаев проводит беседы с земляками во время спортивной ходьбы. Присоединиться к полезному во всех смыслах мероприятию может любой желающий, единственное условие – быть готовым пройти 10 тыс. шагов. Так руководитель района хочет приобщить как можно больше местных жителей к здоровому образу жизни, а также быть в тесном контакте с населением. Помимо решения вопросов глава района обещает участникам спортивных «встреч» дипломы и ценные подарки, которые планируют вручить в трех возрастных категориях по окончании летнего сезона. #Спорт #Жетысу #аким #прием граждан #ходьба