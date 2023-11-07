Аким насмерть сбила школьника в области Жетісу

Происшествия
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Искакова Айдана
корреспондент

Трагедия произошла 2 ноября

Фото: Kazpravda.kz

Аким Коксуского сельского округа Кербулакского района совершила наезд на школьника. Информацию подтвердили в районном акимате, передает корреспондент Kazpravda.kz.

12-летний подросток погиб 2 ноября под колёсами Hyundai Creta. 

"Установлено, что автомобилем управляла 39-летняя женщина. По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз проводится досудебное расследование, предусмотренное ст.345 УК РК. Иномарка помещена на спецстоянку. Расследование ДТП с участием несовершеннолетнего находится в производстве областного управления дознания", сообщили в пресс-службе ДП области Жетісу.

Как выяснилось, за рулем автомобиля была аким Коксуского сельского округа Кербулакского района Алия Бактиярова. Как пояснили в полиции, ее не задержали, так как санкцию на арест дают лишь в суде.   

По информации акимата, Алия Бактиярова с 3 апреля 2018 года занимает должность акима Коксуского сельского округа.

"14 марта 2022 года в соответствии с подпунктом 9) статьи 14, статьей 45 и пунктом 1 статьи 113-11 Конституционного Закона Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан" на основании протокола избирательной комиссии по итогам выборов акима Коксуского сельского округа, состоявшегося 13 марта 2022 года, решением Кербулакской районной избирательной комиссии назначена акимом Коксуского сельского округа. Аким Коксуского сельского округа А. Бактиярова в настоящее время находится на рабочем месте, так как ведется расследование зарегистрированного дорожно-транспортного происшествия в Ескельдинском районе, конкретных оснований для увольнения не имеется",  прокомментировали в акимате Кербулакского района.

Ранее сообщалось о том, что смертельное ДТП произошло на 93 км автодороги Сарыозек-Коктал в Кербулакском районе. По данным пресс-службы, 21-летний водитель Toyota Camry, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание автомашины. Сообщается, что на месте происшествия погибла 35-летняя женщина-пассажир.

Отметим, что шесть человек погибло в ДТП на трассе Алматы - Екатеринбург.

#гибель #школьник #ДТП #аким #пешеход #Жетісу

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