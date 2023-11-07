Смертельное ДТП произошло в области Жетісу

Фото: пресс-служба ДП области Жетісу

Один человек погиб в ДТП в Жетісу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Смертельное ДТП произошло на 93 км автодороги Сарыозек-Коктал в Кербулакском районе.

По данным пресс-службы, 21-летний водитель Toyota Camry, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание автомашины. Сообщается, что на месте происшествия погибла 35-летняя женщина-пассажир.

Еще двух участников ДТП с различными травмами госпитализировали в районную больницу.

По данному факту, с назначением необходимых экспертиз, начато досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось о том, что шесть человек погибло в ДТП на трассе Алматы - Екатеринбург.