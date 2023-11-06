Шесть человек погибли в ДТП в Карагандинской области
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Крупная авария произошла сегодня, 6 ноября
Шесть человек погибло в ДТП на трассе Алматы - Екатеринбург, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.
По информации полицейских, столкнулись легковой автомобиль Volkswagen с грузовой машиной Volvo.
Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли водитель и пять пассажиров легковушки.
Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы. На месте работает следственная группа.