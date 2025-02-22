Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей

Фото: акимат области Абай

Аким области Абай Берик Уали ознакомился с работой крупных предприятий города Семей. Он посетил такие значимые производственные объекты региона, как ТОО «АРАЙ-EAST FOOD», ТОО «СемАЗ», Семейский цементный завод, АО «Семей инжиниринг» и Семейский машиностроительный завод. Аким встретился с сотрудниками и выслушал их предложения и мнения.

Руководители предприятий рассказали акиму области о реализованных проектах и поделились планами по расширению производства. В свою очередь, Берик Уали подчеркнул, что государство окажет необходимую поддержку местным производствам. Он призвал бизнесменов активно участвовать в развитии Семея в рамках социальной ответственности бизнеса и инвестировать в город. Также глава региона обратил внимание на уровень заработных плат сотрудников. В частности, он поручил руководству Семейского машиностроительного завода рассмотреть возможность повышения средней зарплаты работников.