Аким области Абай проконтролировал ситуацию в селе Красный Яр

Паводки
145

Вчера вечером из-за ледяного затора на реке Уба повысился уровень воды, что привело к угрозе затопления придомовых территорий на одной из улиц села Красный Яр Бородулихинского района, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат области Абай

Для устранения угрозы в село были направлены силы и средства чрезвычайных служб, местных исполнительных органов, оперативно-спасательного отряда и полиции: всего 123 человека и 39 единиц техники, в том числе 3 плавсредства. Работы по ликвидации угрозы продолжаются.

Вчера вечером, в целях безопасности, 26 жителей улицы, расположенной рядом с рекой, по собственной инициативе временно разместились в здании школы.

Кроме того, представители местных исполнительных органов перевезли скот жителей, чьи дворы могут быть затоплены, на другие фермерские хозяйства.

Сегодня рано утром аким области Берик Уали специально прибыл в Бородулихинский район. Совместно с начальником департамента по чрезвычайным ситуациям Манарбеком Шапагатовым он сначала осмотрел уровень воды в реке Уба с воздуха на вертолёте. Затем прибыл в село и провёл заседание оперативного штаба.

Заместитель начальника ДЧС Азамат Орымбаев и аким района Айдар Ибраев доложили главе региона обстановку. По словам акима района, вода зашла на около 30 придомовых территорий, расположенных вблизи реки.

В населенном пункте создан оперативный штаб под руководством заместителя акима области Димитрия Гарикова. Для устранения ледяного затора и полного открытия русла реки проводятся ледовзрывные работы.

Также предпринимаются меры, чтобы не допустить проникновения воды в другие дворы.Глава региона поручил ответственным службам держать ситуацию под строгим контролем.

«Красный Яр - одно из сёл района, где ежегодно возникает угроза подтопления. Ситуация в населённом пункте находится под моим личным контролем со вчерашнего вечера. Поручаю акиму района и соответствующим структурам провести разъяснительную работу среди населения и держать ситуацию под постоянным контролем. Ледовзрывные работы необходимо завершить до вечера», - сказал аким области.

#область Абай #паводки #эвакуация

Популярное

Все
Президент поздравил боксера Жанибека Алимханулы с победой
Токаев поздравил Актау с присвоением статуса культурной столицы тюркского мира
Степной пожар в области Абай ликвидирован
Казахстан подтвердил приверженность ОПЕК+
Волонтеры очистили набережную Каспия в Мангистау
«Битцевский маньяк» заявил, что готов признаться еще в 11 убийствах
Пожар в Аркалыке: из горящего дома эвакуировано 14 человек
Болельщики убрали мусор после вечера бокса в Астане
Бокс: Жазира Оракбаева стала победительницей этапа Кубка мира
Аким области Абай проконтролировал ситуацию в селе Красный Яр
«Таза Қазақстан»: ДЧС Алматинской области поддержал экологическую акцию
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Отношения Казахстана и Узбекистана носят характер постоянного тактико-стратегического взаимодействия – политолог
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Токаев: «Праздник Ораза айт глубоко созвучен исконным ценностям нашего народа»
Рабочий визит Шавката Мирзиёева в Казахстан завершен
Бывшие полицейские задержаны за похищение человека и вымогательство в Павлодаре
Вольник Ризабек Айтмухан завоевал «серебро» чемпионата Азии
Сейсмологи продолжают мониторинг в Жамбылской области
Фигурист Михаил Шайдоров стал вторым на чемпионате мира
Формула успеха для Казахстана
Вспоминать войну фронтовики не любят – история единственного ветерана ВОВ из Актюбинской области
В Актобе при поддержке спонсоров будет благоустроено 11 общественных пространств
Семья из Кордая успешно занимается поставкой на внутренний рынок кормов и куриного мяса
Астана и Анкара подтвердили твердый настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства
Рахат Калжан занял третье место на чемпионате Азии по вольной борьбе
Пентагон готовится уволить до 76 тыс. сотрудников
Еще два палуана из Казахстана вышли в финал чемпионата Азии по вольной борьбе
Көрісу – день радости, встреч и прощения
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Точкой роста должен стать туризм
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Трамп может вывести американские войска из Германии
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Спасибо вам за подвиг!
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Для наших мам!
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного композитора и пианиста
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт

Читайте также

В Акмолинской области вскрыли участок автодороги для пропус…
Паводковую ситуацию в СКО проверил Канат Бозумбаев
Паводки: 67 туш сайгаков обнаружено в области Ұлытау
О ситуации на водохранилищах страны сообщили в отраслевом м…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]