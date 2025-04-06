Вчера вечером из-за ледяного затора на реке Уба повысился уровень воды, что привело к угрозе затопления придомовых территорий на одной из улиц села Красный Яр Бородулихинского района, передает Kazpravda.kz
Для устранения угрозы в село были направлены силы и средства чрезвычайных служб, местных исполнительных органов, оперативно-спасательного отряда и полиции: всего 123 человека и 39 единиц техники, в том числе 3 плавсредства. Работы по ликвидации угрозы продолжаются.
Вчера вечером, в целях безопасности, 26 жителей улицы, расположенной рядом с рекой, по собственной инициативе временно разместились в здании школы.
Кроме того, представители местных исполнительных органов перевезли скот жителей, чьи дворы могут быть затоплены, на другие фермерские хозяйства.
Сегодня рано утром аким области Берик Уали специально прибыл в Бородулихинский район. Совместно с начальником департамента по чрезвычайным ситуациям Манарбеком Шапагатовым он сначала осмотрел уровень воды в реке Уба с воздуха на вертолёте. Затем прибыл в село и провёл заседание оперативного штаба.
Заместитель начальника ДЧС Азамат Орымбаев и аким района Айдар Ибраев доложили главе региона обстановку. По словам акима района, вода зашла на около 30 придомовых территорий, расположенных вблизи реки.
В населенном пункте создан оперативный штаб под руководством заместителя акима области Димитрия Гарикова. Для устранения ледяного затора и полного открытия русла реки проводятся ледовзрывные работы.
Также предпринимаются меры, чтобы не допустить проникновения воды в другие дворы.Глава региона поручил ответственным службам держать ситуацию под строгим контролем.
«Красный Яр - одно из сёл района, где ежегодно возникает угроза подтопления. Ситуация в населённом пункте находится под моим личным контролем со вчерашнего вечера. Поручаю акиму района и соответствующим структурам провести разъяснительную работу среди населения и держать ситуацию под постоянным контролем. Ледовзрывные работы необходимо завершить до вечера», - сказал аким области.