Вчера вечером из-за ледяного затора на реке Уба повысился уровень воды, что привело к угрозе затопления придомовых территорий на одной из улиц села Красный Яр Бородулихинского района, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат области Абай

Для устранения угрозы в село были направлены силы и средства чрезвычайных служб, местных исполнительных органов, оперативно-спасательного отряда и полиции: всего 123 человека и 39 единиц техники, в том числе 3 плавсредства. Работы по ликвидации угрозы продолжаются.

Вчера вечером, в целях безопасности, 26 жителей улицы, расположенной рядом с рекой, по собственной инициативе временно разместились в здании школы.

Кроме того, представители местных исполнительных органов перевезли скот жителей, чьи дворы могут быть затоплены, на другие фермерские хозяйства.

Сегодня рано утром аким области Берик Уали специально прибыл в Бородулихинский район. Совместно с начальником департамента по чрезвычайным ситуациям Манарбеком Шапагатовым он сначала осмотрел уровень воды в реке Уба с воздуха на вертолёте. Затем прибыл в село и провёл заседание оперативного штаба.

Заместитель начальника ДЧС Азамат Орымбаев и аким района Айдар Ибраев доложили главе региона обстановку. По словам акима района, вода зашла на около 30 придомовых территорий, расположенных вблизи реки.

В населенном пункте создан оперативный штаб под руководством заместителя акима области Димитрия Гарикова. Для устранения ледяного затора и полного открытия русла реки проводятся ледовзрывные работы.

Также предпринимаются меры, чтобы не допустить проникновения воды в другие дворы.Глава региона поручил ответственным службам держать ситуацию под строгим контролем.