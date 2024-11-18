Аким проник в дом жительницы области Жетiсу: суд вынес приговор

Сельский глава подозревался в домогательствах и попытке изнасилования односельчанки
В области Жетiсу осудили сельского акима, который вместе с другим сотрудником акимата незаконно проник ночью в дом к молодой женщине, сообщает Kazpravda.kz
По словам потерпевшей, ночью аким залез в её дом через окно. Она проснулась и почувствовала, как кто-то пытался снять с нее одежду. Испугавшаяся женщина выбежала на улицу, где столкнулась с его подельником.
«В августе 2024 года ночью аким вместе с сотрудником акимата прибыли к дому потерпевшей, где сняли защитную сетку с окна кухни, проникли в дом и тем самым нарушили неприкосновенность жилища», – говорится в официальном сообщении.
Однако глава администрации заявил, что приехал за сигаретами в магазин во дворе дома, отрицая свою причастность к происшествию.
«В Аксуском райсуде рассмотрено уголовное дело в отношении акима села и главного специалиста акимата, обвиняемых в незаконном проникновении и нарушении неприкосновенности жилища, в группе лиц в ночное время (ч. 2 ст. 149 УК РК). Подсудимые признаны виновными в предъявленном обвинении, каждый приговорен к ограничению свободы сроком на один год», – уточнили в районном суде.
Их вина подтверждена собранными по делу доказательствами, показаниями потерпевшей, свидетелей и другими материалами дела.
«Совершенное уголовное правонарушение относится к категории преступлений небольшой тяжести. Смягчающими обстоятельствами признаны отсутствие судимости и наличие несовершеннолетних детей», - добавили в пресс-службе.