Аким проник в дом жительницы области Жетiсу: суд вынес приговор

Суд
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Дана Аменова
корреспондент

Сельский глава подозревался в домогательствах и попытке изнасилования односельчанки

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В области Жетiсу осудили сельского акима, который вместе с другим сотрудником акимата незаконно проник ночью в дом к молодой женщине, сообщает Kazpravda.kz

По словам потерпевшей, ночью аким залез в её дом через окно. Она проснулась и почувствовала, как кто-то пытался снять с нее одежду. Испугавшаяся женщина выбежала на улицу, где столкнулась с его подельником.

«В августе 2024 года ночью аким вместе с сотрудником акимата прибыли к дому потерпевшей, где сняли защитную сетку с окна кухни, проникли в дом и тем самым нарушили неприкосновенность жилища», – говорится в официальном сообщении.

Однако глава администрации заявил, что приехал за сигаретами в магазин во дворе дома, отрицая свою причастность к происшествию. 

«В Аксуском райсуде рассмотрено уголовное дело в отношении акима села и главного специалиста акимата, обвиняемых в незаконном проникновении и нарушении неприкосновенности жилища, в группе лиц в ночное время (ч. 2 ст. 149 УК РК). Подсудимые признаны виновными в предъявленном обвинении, каждый приговорен к ограничению свободы сроком на один год», – уточнили в районном суде.

Их вина подтверждена собранными по делу доказательствами, показаниями потерпевшей, свидетелей и другими материалами дела.

«Совершенное уголовное правонарушение относится к категории преступлений небольшой тяжести. Смягчающими обстоятельствами признаны отсутствие судимости и наличие несовершеннолетних детей», - добавили в пресс-службе.

#суд #приговор #аким

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