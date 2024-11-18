Аким проник в дом жительницы области Жетiсу: суд вынес приговор

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В области Жетiсу осудили сельского акима, который вместе с другим сотрудником акимата незаконно проник ночью в дом к молодой женщине, сообщает Kazpravda.kz

По словам потерпевшей, ночью аким залез в её дом через окно. Она проснулась и почувствовала, как кто-то пытался снять с нее одежду. Испугавшаяся женщина выбежала на улицу, где столкнулась с его подельником.

«В августе 2024 года ночью аким вместе с сотрудником акимата прибыли к дому потерпевшей, где сняли защитную сетку с окна кухни, проникли в дом и тем самым нарушили неприкосновенность жилища», – говорится в официальном сообщении.

Однако глава администрации заявил, что приехал за сигаретами в магазин во дворе дома, отрицая свою причастность к происшествию.

«В Аксуском райсуде рассмотрено уголовное дело в отношении акима села и главного специалиста акимата, обвиняемых в незаконном проникновении и нарушении неприкосновенности жилища, в группе лиц в ночное время (ч. 2 ст. 149 УК РК). Подсудимые признаны виновными в предъявленном обвинении, каждый приговорен к ограничению свободы сроком на один год», – уточнили в районном суде.

Их вина подтверждена собранными по делу доказательствами, показаниями потерпевшей, свидетелей и другими материалами дела.