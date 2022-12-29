Акимат Алматинской области расположился в бывшем здании казино

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Акимат Алматинской области переехал в бывшее здание казино, которое долгое время пустовало и не работало, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Фото иллюстративное Kazpravda.kz

«Акимат Алматинской области переехал в административное здание по адресу: город Конаев, улица Индустриальная, 16/4, общей площадью 11891,8 квадратных метра. Здание долгое время простаивало. Этим летом собственник поменял целевое назначение на административное помещение с демонтажем прежней игровой инфраструктуры на офисную», – сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области.

По данным акимата, цена аренды и продажи – ниже рыночной, в скором времени предусмотрен выкуп здания.

В здании акимата помимо аппарата акима также разместился ряд управлений Алматинской области, оказывающих первоочередные госуслуги.

 

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