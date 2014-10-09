Общество Акимат Астаны выбирает место для строительства Национального пантеона

Премьер-Министр Казахстана поручил акимам Астаны и Акмолинской области выбрать место для возведения Национального пантеона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на постановление Правительства РК "О некоторых вопросах Национального пантеона".



"В целях увековечения памяти выдающихся деятелей государства, науки, культуры, а также лиц, внесших вклад в развитие Казахстана, Правительство Республики Казахстан постановляет: 1. Согласиться с предложением акима города Астаны о создании объекта "Национальный пантеон". 2. Акимам города Астаны и Акмолинской области в установленном законодательством порядке: 1) определить место размещения объекта "Национальный пантеон"; 2) принять иные необходимые меры по реализации настоящего постановления. 3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания", – указывается в документе, подписанном 25 сентября 2014 года.



С инициативой создания объекта "Национальный пантеон" ранее выступил акимат Астаны. В этой связи были презентованы лучшие эскиз–идеи Национального пантеона РК. Для участия в конкурсе были приглашены 7 компаний, в том числе 3 из США, Италии и Ирана и 4 казахстанские, имеющие успешный опыт в проектировании подобных объектов. В частности, ТОО KAZGOR, Союз архитекторов Казахстана, Союз дизайнеров Казахстана, ТОО "НИПИ" Астанагенплан. Каждая из них представила свои эскиз–идеи.



Еще 13 работ поступили от других организаций, которые пожелали принять участие в конкурсе. Теперь все 20 работ конкурсантов находятся на рассмотрении в градостроительном совете Астаны, затем по итогам совещания с участием Главы государства Нурсултана Назарбаева по вопросам развития столицы будут объявлены итоги конкурса.



"Создание объекта "Национальный пантеон" направлено на увековечение памяти о выдающихся деятелях государства, науки, культуры, а также лицах, внесших вклад в развитие Казахстана", – указывается на сайте столичного акимата.



Ранее сообщалось, что конкурс на лучшую эскиз-идею Национального пантеона Казахстана, который будет представлять собой усыпальницу на­цио­наль­ных ге­ро­ев, внес­ших боль­шой вклад в ста­нов­ле­ние го­су­дар­ствен­но­сти и раз­ви­тие стра­ны, проводился акиматом Астаны с 1 декабря 2013 года по 1 марта 2014 года. Пантеон планируется воздвигнуть в поселке Кабанбай-батыра (бывшая Рождественка). Там, к слову, находится мавзолей этого знаменитого казахского героя. Победителю был обещан приз в 7,5 млн тенге.