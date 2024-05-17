Рейсов в Китай из Казахстана станет больше

Продолжается работа по увеличению количества международных рейсов и расширению географии полетов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА
С 30 мая авиакомпания China Southern Airlines планирует увеличить количество рейсов по маршруту Астана – Урумчи с 2 до 3 рейсов в неделю.
Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Boeing 737 (емкость от 128 до 178 кресел). Тем самым, по итогам визита президента К.К. Токаева в Китай в октябре 2023 года, общее количество рейсов между странами увеличивается с 27 до 43 в неделю.
«Рост количества рейсов между Казахстаном и Китаем будет способствовать дальнейшему развитию туристического, культурного, инвестиционного и делового сотрудничества между странами, а также развитию конкуренции на рынке международных авиаперевозок и снижению цен на авиабилеты», - говорится в сообщении.