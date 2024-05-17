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Земучастки почти на 400 млн тенге возвратили государству в области Абай

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Основаниями таких мер послужили нецелевое использование земельных участков

Фото: Kazpravda.kz

В этом году отменены незаконные акты местных исполнительных органов и возвращены в государственную собственность 37 земельных участков общей площадью 49 тыс. га на 397 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру области Абай

Основанием послужили нецелевое использование земельных участков, передача их в субаренду, расположение в пограничной полосе госграницы.

«Более того, по протестам прокуратуры области отменены 4 нормативных правовых акта маслихатов городов и районов о корректировке базовых ставок земельного налога и утверждения границ оценочных зон и поправочных коэффициентов к базовым ставкам платы за земельные участки», – рассказали в ведомстве. 

Так, в одном случае при принятии решений маслихатов использовалась утратившая силу схема зонирования земель. В другом случае не вступившая в силу, что повлияло на необоснованное повышение базовых ставок земельного налога.

На сегодня базовые ставки приведены в соответствие, тем самым защищены права неограниченного круга лиц.

     

#прокуратура #земля #госсобственность

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