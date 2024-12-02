Акиматам поручили увеличить число сельскохозяйственных ярмарок

Сельское хозяйство
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Чтобы обеспечить жителей страны продуктами по доступным ценам

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В правительстве на совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина рассмотрели комплекс мер, необходимый для сохранения и производства урожая плодоовощной продукции и стабилизации цен на социальные продукты питания, сообщает Kazpravda.kz

«Мы собрали большой урожай овощей, значительно выше потребности жителей страны, есть спрос на овощи из России. Нужно дать возможность нашим фермерам реализовать на экспорт излишки урожая. Министерству сельского хозяйства на уровне акиматов необходимо отработать вопрос: сколько фермеры готовы продать овощей на экспорт, и организовать контрактацию. За исключением запасов в стабфондах», — заявил Серик Жумангарин.

Также на совещании обсудили старт финансирования весенне-полевых работ 2025 года по программе «Кең дала-2». Как известно, на эти цели планируется направить до 700 млрд тенге под 5% годовых для фермеров со сроком погашения до 1 марта 2026 года. Из них 140 млрд тенге – бюджетные средства, 560 млрд тенге – рыночные. Раннее финансирование даст возможность аграриям заранее приобрести все необходимое, в том числе удобрения, для своевременного старта посевной кампании.

На совещании также затронули меры по дальнейшей стабилизации цен на социальные продукты питания. В годовом выражении по итогам ноября отмечено замедление инфляции с 8,5% до 8,4%. За 11 месяцев среди основных составляющих инфляции – продовольственных и непродовольственных товаров, платных услуг – минимальный рост зафиксирован на продовольственные товары (4,4%). По итогам прошедшей недели средний индекс цен на СЗПТ вырос на 0,2, в основном, на овощную группу товаров.

Вице-премьер поручил акиматам городов республиканского значения и регионов совместно с Министерством торговли и интеграции увеличить число сельскохозяйственных ярмарок, чтобы обеспечить жителей страны продуктами по доступным ценам. Министерству сельского хозяйства – рассмотреть возможность раннего разбронирования запасов овощей из стабфондов, если возникнет необходимость.

#продукты #регионы #урожай #сельхозярмарки

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