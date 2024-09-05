Дастан Мукашбеков стал обладателем бронзовой медали парижской Паралимпиады
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Он занял третье место в пара легкой атлетике
Казахстанец Дастан Мукашбеков завоевал бронзовую медаль Паралимпиады-2024 в Париже, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Он занял третье место в пара легкой атлетике. Мукашбеков бился за медаль в толкании ядра (категория F36).
Третье место ему принес результат 16 метров.
Отметим, в активе команды Казахстана есть одно серебро и одно золото. Автором первой медали стал стрелок Еркин Габбасов.