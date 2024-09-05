Дастан Мукашбеков стал обладателем бронзовой медали парижской Паралимпиады

Он занял третье место в пара легкой атлетике

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстанец Дастан Мукашбеков завоевал бронзовую медаль Паралимпиады-2024 в Париже, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Он занял третье место в пара легкой атлетике. Мукашбеков бился за медаль в толкании ядра (категория F36).

Третье место ему принес результат 16 метров.

Отметим, в активе команды Казахстана есть одно серебро и одно золото. Автором первой медали стал стрелок Еркин Габбасов.