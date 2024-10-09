Прокуроры предупредили о возможной опасности от корейского комикса для подростков

В одном из сел Аршалынского района обнаружили тело 14-летней девочки, покончившей жизнь самоубийством, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как выяснилось, незадолго до самоубийства она просматривала в интернете материал о шести способах простых узлов и Манхву – инструкцию по перерождению.

«Манхва – это популярный южнокорейский комикс, который отражает корейскую культуру, традиции и образ мышления. Связь между манхвой и реинкарнацией заключается в том, что эта концепция предоставляет возможность персонажам возродиться в новом теле, в параллельном мире или заново прожить свою жизнь в прошлом. Персонаж манхвы Who Made Me a Princess реинкарнирует в тело принцессы из романа и пытается изменить свою судьбу, чтобы избежать трагического конца», – прокомментировали в надзорном органе.

На сегодня эксперты выясняют возможное влияние теории 25-го кадра на поведение человека, которое заставляет выполнять какие-либо действия.

«В связи с наличием признаков пропаганды самоубийства, 8 октября прокуратурой Аршалынского района начато досудебное расследование по ст. 313-1 УК РК «Незаконное распространение произведений, пропагандирующих культ жестокости и насилия», – сообщил прокурор Акмолинской области Руфат Куттуков.

Также спикер добавил, что расследование уголовного дела поручено специальному прокурору, ход следствия взят на контроль.

В целях предотвращения подобных фактов родителей (опекунов) призвали осуществлять контроль за использованием детьми гаджетов, не только ограничивая по времени их использования, но и проверяя тематику запросов.