Актау примет Кубок Азии по дзюдо

С 12 по 13 октября в Актау пройдет Открытый Кубок Азии по дзюдо среди мужчин и женщин, который включен в календарь Международной федерации дзюдо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Оlympic.kz
Турнир памяти Турара Жолдыбаева соберет около 200 спортсменов из Азербайджана, Гонконга, Индии, Ирана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана.
Победители и призеры турнира, который является рейтинговым, по правилам Международной федерации дзюдо, получат очки за первое место - 100 очков, за второе - 70, за третье - 50.
Ниже представлено расписание соревнований.
12 октября
Мужчины: 60 кг, 66 кг, 73 кг
Женщины: 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг
10:00 — старт соревнований
16:30 — официальная церемония открытия
17:00 — финалы
13 октября:
Мужчины: 81 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг
Женщины: 70 кг, 78 кг, +78 кг
10:00 — начало поединков
17:00 — финальные схватки