Актау с приставкой smart

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Ирина Гончарова

Медленно, но верно административный центр Мангистауской области обретает статус «умного города».

Фото Ольги Золотых

Один из самых молодых городов Казахстана старается не отставать от общемирового тренда, связанного с цифровизацей, технологичным управлением процессами и, конечно же, заботой об окружающей среде и экономией ресурсов.

При этом, пожалуй, самым главным показателем «умного города» служит отношение его жителей к расходованию важнейших ресурсов жизнеобеспечения, таких как вода, тепло и электроэнергия.

На рынке не первое десятилетие продаются энергосберегающие осветительные приборы, однако о повсеместном их внедрении в наш быт речь пока не идет. К сожалению, люди в большинстве своем предпочитают покупать давно устаревшие и энергоемкие лампы накаливания. Игнорируя тот факт, что «новинки» экономят до 75% электроэнергии.

Местные чиновники в этом отношении оказались более рачительными: недавно власти установили 6 052 энергосберегающих светильника. В будущем, как поведали в городском отделе ЖКХ, планируется внедрить автоматизированную систему управления наружным освещением для еще более масштабированного применения экономных технологий.

Система представляет собой комплекс технических и программных средств по управлению освещением. Применяется в основном на автомагистралях и городских улицах, обеспечивает максимальную комфортность освещения и в то же время экономит электроэнергию.

Местные власти очень рекомендуют горожанам последовать их примеру и поменять лампы накаливания на светодиодные. Чиновники убеждены: долговечность этих ламп со временем докажет рентабельность, а массовость применения позволит сберечь Актау до 75% электроэнергии.

Это позволит снизить оплату за коммунальные услуги, а также исключить дополнительные нагрузки на электросети, которые нынешним летом буквально зашкаливали. В результате из-за аварии нефтяники остались без электричества, а в самом городе был объявлен режим веерных отключений.

Чтобы фиксировать объемы полученного тепла и не переплачивать впустую, по многоэтажкам в городе установлено 1 077 тепловых счетчиков. Экономия после установки такого прибора составляет не менее 30%, а при дополнительном утеп­лении дома или квартиры – до 50% и выше.

Не могла остаться без инноваций и сфера общественного транспорта. Долгое время Актау оставался чуть ли не единст­венным городом Казахстана, где пассажиров возили в некомфортных маленьких автобусах марки ПАЗ. Однако за последние несколько лет ситуация в корне изменилась. Автопарк обновился полностью.

Появились новые маршруты, и наконец-то остались довольными пассажиры. В 45 автобусах встроена электронная система оплаты терминалами О-city. Каждый салон оборудован восемью видеокамерами, из них пять – внутри и три – снаружи. Кроме того, через приложение Infobus в смартфоне можно отследить, где находится автобус и через какое время прибудет к нужной остановке.

Общественная безопасность и безопасность дорожного движения также находятся под контролем «умных технологий». Первый проекционный пешеходный переход установили в прошлом году на дороге между 14-м и 12-м микрорайонами напротив здания ЗАГС. Средства на его установку собирали волонтеры и местные предприниматели, проект обошелся в 5,2 млн тенге. Теперь пешеходный переход обеспечивает максимальное освещение и безопасность жителей в ночное время.

В 2021 году в рамках программы «Безопасный двор» было установлено 600 видеокамер (на перекрестках – 78, на въездах в микрорайоны – 221, во дворах – 165, на набережной – 21, в общественных местах – 115).

В рамках проекта «Сергек» установлено 100 видеокамер общественной безопасности. Из них 64 – во дворах, остальные – в общественных местах.

Для контроля соблюдения Правил дорожного движения смонтировано 638 камер «Сергек» и 15 скоростемеров. В общественных местах и криминально опасных точках установлены девять тревожных кнопок вызова полиции. Их общественность Актау встретила положительными отзывами. Благо пользующихся ими немного, но это, говорят в полиции – тоже хороший знак. Значит, на улицах Актау все спокойно.

По информации, предоставленной городским департаментом полиции, устройство представляет собой удобную сервисную систему, которая позволяет быстро связаться с полицией. Жители могут обратиться за помощью к стражам порядка, нажав лишь одну кнопку. Оператор ЦОУ увидит звонящего, определит его местонахождение и примет меры экстренного реагирования.

С начала года получено четыре обращения от жителей через тревожные кнопки. Благодаря установленным камерам видеонаблюдения стражами порядка было раскрыто 206 преступлений и зафиксировано более 16,6 тыс. нарушений Правил дорожного движения.

В сфере образования также внедрены информационные технологии. Всего в Актау зарегистрировано 28 государственных и 23 частные школы. Во всех без исключения установлены видеокамеры, подключенные к Центру оперативного управления. В госшколах действует 1 995 видеокамер, в частных – 800.

Что касается детских садов, то в городе работают 35 государственных и 91 частный детсад. В них установлено 955 внешних камер и 2 205 – внутренних. Все детские сады и школы обеспечены Интернетом. Кроме того, в каждой школе имеются турникеты, ведутся электронные журналы, а в столовых есть возможность оплаты по безналичному расчету.

В 2021 году был создан единый контакт-центр Aktau 109, который объединил все колл-центры коммунальных предприятий. Он работает в режиме 24&frasl;7. Операторы принимают обращения, обрабатывают их и вносят в реестр обращений населения с присвоением регистрационного номера, а затем передают государственным органам, коммунальным службам для решения вопроса в установленные сроки.

С операторами центра можно связаться через сайт, чат WhatsApp, мобильное приложение Smart Caspiy либо позвонив с городских и мобильных телефонов. Кроме того, в том же 2021 году начал работу чат акимата Мангистауской области. Здесь любой желающий может задать вопрос госслужащим региона.

В чате присутствуют все руководители госорганов. На обработку одного вопроса у операторов уходит от 10 минут до нескольких дней.

Внедрение «умных технологий» невозможно без качественного и быстрого Интернета. Однако переход на современные технологии частично обеспечивается только в городе Актау. Что касается сотовой связи, то большая часть Актау ею обеспечена на хорошем уровне. Тем не менее население растет, и появляются «глухие зоны» без качественной связи.

По информации управления цифровых технологий, сейчас остро стоит вопрос обеспечения мобильным Интернетом и улучшения качества сотовой связи в новых микрорайонах города. То есть необходимо монтировать дополнительное оборудование – базовые станции сотовой связи на крышах многоквартирных жилых домов, высотных зданиях государственного или коммерческого назначения.

Операторы сотовой связи готовы арендовать площадки для размещения станций и решать вопросы потребления электроэнергии. Однако они сталкиваются с проблемой получения письменного согласия большинства жильцов или же слишком больших аппетитов КСК.

Как были вынуждены констатировать в управлении, есть жильцы, которые не соглашаются на установку оборудования сотовой связи на крышах своих жилых домов из-за страха перед неким «радиационным фоном». Кроме того, проблемой становится алчность собственников коммерческих объектов, а также руководства кооперативов собственников квартир (КСК, ОСИ и ПТ), которые выставляют огромные по меркам операторов связи ставки на аренду площадей.

Для решения данного вопроса необходима поддержка региональных акиматов по установлению предельной стоимости аренды площадей под размещение телекоммуникационного оборудования.

К слову, в управлении цифровых технологий пообещали, что к 2027 году абсолютно все населенные пункты области, в том числе Актау, будут на сто процентов обеспечены качественным Интернетом.

#Актау #ЖКХ #инфраструктура #умный город #О-city

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