Фото: СПК Каспий

Мангистауская область готовится сделать новый шаг к укреплению своего международного туристического имиджа — на территории курортной зоны «Тёплый пляж» в Актау начнётся строительство современного эко-курорта. Проект реализуется в рамках трёхстороннего меморандума между АО «СПК «Каспий», девелопером Pine Hills Group и ТОО «Жәрдем Ақтау» при поддержке управления туризма региона.

По данным СПК "Каспий", новый эко-курорт будет соответствовать мировым стандартам устойчивого туризма: здесь разместят глэмпинг-дома, Wellness-центр с бассейнами, рестораны, а также благоустроят прилегающую территорию для полноценного отдыха. В основе проекта — экологичный подход, минимизация углеродного следа и использование устойчивых технологий.

Особенность инициативы — участие международных архитекторов из бюро Zrobim Architects, что придаёт проекту дополнительную привлекательность для зарубежных гостей и инвесторов. По мнению инициаторов, курорт в Актау может войти в число уникальных туристических локаций Каспийского побережья.

"Мы создаём не просто туристический объект, а международную точку притяжения, способную конкурировать с лучшими курортами региона", — подчеркнул Арман Альжанов, соучредитель Pine Hills Group.

Председатель правления АО «СПК «Каспий» Аблай Молдагулов отметил, что проект станет катализатором развития побережья и привлечения инвестиций:

"Реализация проекта создаст новые рабочие места, повысит загрузку смежных сфер — от транспорта до сервиса — и усилит интерес иностранных туристов к Мангистау."

Напомним, это уже второй аналогичный проект девелопера: Nomads Eco Resort строится в Талгарском районе Алматинской области. Ожидается, что курорт в Актау станет новой визитной карточкой региона и вкладом в развитие устойчивого туризма в Казахстане.