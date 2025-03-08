Актер Джин Хэкмен и его жена умерли от естественных причин – результаты экспертиз

Из-за синдрома Альцгеймера Хэкмен мог не осознавать, что его жена умерла, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

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Власти штата Нью-Мексико объявили результаты судебно-медицинских экспертиз, призванных установить причины смерти 95-летней голливудской звезды Джина Хэкмена, который был найден мертвым в своем доме в Санта-Фе 27 февраля. Там же было найдено тело его жены Бетси Аракавы.

Эксперты пришли к выводу, что 65-летняя Аракава умерла первой 11 февраля. Полиция нашла несколько свидетельств того, что в тот день она еще была жива, в том числе видео с камеры наблюдения в магазине, куда она ходила во второй половине дня. После 11 февраля никаких признаков жизни от нее не выявлено.

Вскрытие показало, что причиной ее смерти стал хантавирус, переносимый грызунами и поражающий легкие. Это редкая болезнь, но в доме найдены следы грызунов.

Причиной смерти самого Джина Хэкмена, как установило вскрытие, стала гипертония на фоне болезни Альцгеймера. Никаких внешних травм у актера не выявлено, сообщила на пресс-конференции судмедэксперт Хезер Джаррелл. Смерть наступила, вероятно, 18 февраля, спустя неделю после кончины его жены; надежных методов, чтобы определить время точнее, не существует, добавила она.

По словам Джаррелл, из-за синдрома Альцгеймера Хэкмен мог не осознавать, что его жена умерла.

Расследование, которое ведут власти округа Санта-Фе, еще продолжается.

В частности, еще нет результатов вскрытия, призванного установить причины смерти их собаки, которая также была найдена мертвой в доме Хэкмена и Аракавы.

Представитель министерства здравоохранения Нью-Мексико сообщила, что собаки не заражаются хантавирусом.

В кухне дома также была обнаружена утечка газа, но по словам шерифа округа Санта-Фе Эйдена Мендосы, она была незначительной.