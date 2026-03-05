Представители Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» провели в Астане ряд содержательных встреч с трудовыми коллективами, жителями столицы и молодежью. Мероприятия, организованные в формате открытого диалога, были посвящены ключевым положениям проекта новой Конституции и предстоящему референдуму, передает Kazpravda.kz

Фото предоставлено организаторами

Встречи проходили в образовательных учреждениях, высших учебных заведениях, на производственных площадках, а также с активной молодежью. Главная цель мероприятий – выстроить прямой диалог с населением, разъяснить приоритетные направления развития страны и обсудить предложения граждан. В состав рабочей группы вошли депутаты Мажилиса, представители местных исполнительных органов и маслихатов, государственные и общественные деятели, активисты гражданского общества.

Первая встреча состоялась с коллективом школы №115 «Келешек мектебі». В ходе обсуждения были подняты актуальные вопросы в сфере образования, реформы, направленные на обеспечение качественного воспитания и обучения подрастающего поколения. Спикеры остановились на инновациях в системе образования и мерах по повышению статуса педагога.

Также встречи прошли в Казахском агротехническом университете имени С. Сейфуллина и Казахском университете технологии и бизнеса имени К. Кулажанова с сотрудниками сферы высшего образования. В центре внимания оказались вопросы укрепления связи науки и производства и подготовки специалистов, ориентированных на потребности рынка труда.

Кроме того, представители коалиции встретились со студентами и молодежью Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, обсудив влияние новой Конституции на молодежную политику, систему образования и расширение возможностей для молодежи.

Отдельная встреча была организована с представителями культуры и театральной сферы, где обсуждались вопросы творческой свободы, прав деятелей культуры и направления культурного развития в обществе.

В рамках информационных мероприятий рабочая группа также встретилась с сотрудниками компании Mabetex Group, членами общественного объединения «Астана әлеуметтік технологиялар», коллективом железнодорожного вокзала «Нұрлы жол» и сотрудниками насосно-фильтровальной станции №3 (НФС-3).

В специализированной пожарной части №24 состоялась встреча с участием около 100 спасателей и сотрудников.

Представители коалиции также посетили Воинскую часть 5573 Национальной гвардии РК, где во встрече приняли участие более 1 200 солдат и военнослужащих.

Во время встреч спикеры подчеркнули важность проводимых реформ.

«Проект новой Конституции состоит из 11 разделов и 96 статей и закрепляет основной принцип: государство должно служить человеку. Кроме того, инициатива Главы государства Касым-Жомарта Токаева переименовать Парламент в Құрылтай направлена на укрепление исторической преемственности», – отметил депутат Мажилиса Даулет Турлыханов.

Во второй половине дня прошла встреча с коллективом газотепловой станции «Туран», на которой обсуждались значимость энергетической отрасли, промышленная безопасность и социальная ответственность.

Далее мероприятия продолжились встречами с трудовыми коллективами столичных предприятий благоустройства и озеленения – Астана-Зеленстрой и Астана-Орманы, коллективом KEGOC, а также с ветеранами труда в Центре активного долголетия района «Алматы».

«Главное внимание проекта новой Конституции направлено на развитие человеческого капитала. Это обеспечивает качественное образование, совершенствование профессиональной подготовки и защиту прав и статуса каждого специалиста», – сказала депутат Мажилиса Татьяна Савельева.

Заключительная встреча в рамках поездки прошла с активной молодежью. В свободном формате обсуждались инициативы молодежи, гражданская активность, инновационные проекты и роль молодежи в обществе.

Депутат Мажилиса Павел Казанцев подчеркнул, что проект новой Конституции наглядно демонстрирует зрелость Казахстана как сильного государства на всех уровнях.

Участники мероприятий проявили интерес к проводимым изменениям и отметили, что полностью осознали значение конституционных реформ.

По итогам встреч было подчеркнуто, что проект новой Конституции направлен на укрепление государственности, расширение прав и социальных гарантий граждан и повышение эффективности системы управления. Эти изменения создают прочную основу для устойчивого развития Казахстана, укрепления общественной стабильности и развития институтов гражданского общества.

Напомним, что Общенациональная коалиция «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» была создана 12 февраля. В ее состав вошли пять политических партий и около 300 общественных организаций, объединяющих примерно пять миллионов казахстанцев.