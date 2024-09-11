Активы должны работать на экономику страны

Такие цифры озвучил на брифинге СЦК при Президенте Казахстана председатель Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры РК Нурдаулет Суиндиков.

В стране продолжает реализовываться Закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов». Так, начиная с 2022 года в страну возвращены активы на 1,5 трлн тенге. Они взысканы в пользу государства по уголовным, гражданским, административным делам и производствам в рамках контрольно-надзорной деятельности государственных органов.

– С текущего года используются новые механизмы и способы возврата, установленные соответствующим законом. Мы строго придерживаемся целей принятия закона по обеспечению стабильного экономичес­кого и социального развития страны на благо народа Казах­стана путем вовлечения активов в легальный оборот. Одним из основных принципов закона является поощрение добровольного возвращения. Его преимущество состоит в том, что субъект может сохранить часть своего имущества. В то же время он может реализовать необходимые стране проекты, которые напрямую влияют на благосостояние наших граждан, – сказал он.

Подметим, что если активы возвращены добровольно, то обвиняемый получает ряд правовых возможностей и гарантий, пре­дусмотренных законом. Например, полное освобождение от ответственности. Таким образом, отметил глава комитета, большинство сами идут на сотрудничество, и на сегодня комиссия одобрила более 40 соглашений на общую сумму 450 млрд тенге. Среди активов подразумеваются акции предприятий, коммерческие и жилые помещения, недвижимость в стране и за рубежом, земельные участки, ювелирные изделия.

– Работа комитета нацелена на качественную реализацию Закона и эффективное выполнение поручения Главы государства по возврату незаконно выведенных активов и их направление на развитие страны, на благо нашего народа. В первоочередном порядке совместно с депутатами Парламента и Правительством будем заниматься реализацией положений Послания Президента в части возврата активов, – отметил Нурдаулет Суиндиков.

К слову, все возвращенные активы реинвестируются в экономику Казахстана. Сейчас, например, реализуются инвестпроекты на сумму в 30 млрд тенге. Среди них – строительство и модернизация производственных объектов по выпуску химической, пищевой продукции и других товаров. К примеру, по одному из проектов по открытию производственной линии предусмотрено создание 100 рабочих мест, ежегодные налоговые поступления на 500 млн тенге, экспорт не менее 20% продукции.

– Президент в своем Послании народу Казахстана указал на необходимость участия субъектов закона в строительстве социально-культурных объектов. Работа по этому блоку также ведется. Комитетом заключены соглашения о реализации социальных проектов на 12 млрд тенге. По ним субъекты закона построят современный культурно-образовательный центр, спортивный манеж, жилой комплекс, а также профинансируют программы реабилитации и социализации нуждающихся лиц, – рассказал представитель ведомства.

В целом возврат активов реализует четыре основные цели: пополнение республиканского бюджета; возврат активов в натуре; реинвестирование капитала и реализацию соцпроектов. Создан Специальный государственный фонд, куда поступают часть денег от возвращенных активов. Это контрольный счет наличности, открытый в Министерстве финансов РК в соответствии с Бюджетным кодексом.

– Поступлениями Спецгосфонда являются деньги, в том числе от реализации имущества, возвращенного в порядке, установленном законом, а также деньги от реализации иного имущества, поступившего в собственность управляющей компании, либо в результате ее деятельности по управлению активами. Поступления в Спецгосфонд составляют 176,3 млрд тенге. Распределение средств осуществляется с обязательным рассмотрением предложений центральных государственных органов на Республиканской бюджетной комиссии в соответствии с Бюджетным кодексом, – отметил председатель Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК Бакытбек Ташенев.

Данные средства будут расходоваться на финансирование социальных и экономических проектов. Минфин, как заверил Бакытбек Ташенов, будет ежемесячно проводить мониторинг поступлений средств на счета и дальнейшего их распределении.