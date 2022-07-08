Активы на 1 млрд долларов вернул Казахстан из-за рубежа

Глава Антикоррупционной службы Олжас Бектенов на коллегии ведомства озвучил итоги расследования дел, связанных с незаконным выводом за рубеж средств Казахстана, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«На особом контроле находится расследование дел, связанных с незаконной концентрацией экономических ресурсов и их возвращением в собственность государства. В результате принятых мер обеспечен возврат государству активов на сумму 430 млрд тенге или порядка 1 млрд долларов США», - сказал Бектенов.

В целом, по его словам, по стране зарегистрировано свыше 1 300 коррупционных преступлений. В коррупции изобличено более 800 лиц, из которых свыше 140 - руководители различного уровня.

«Анализ структуры преступности свидетельствует о смещении акцентов в сторону разоблачения криминальных групп, выявления коррупционных схем и скрытых хищений с большим ущербом. Выявление тяжких преступлений выросло более чем на треть. По результатам расследований в суд направлено 592 дела. Осуждено 357 коррупционеров", - резюмировал глава Антикора.