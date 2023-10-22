«Актобе» сыграл вничью с аутсайдером, но имеет шансы на «серебро»

Футбол
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Плетущийся в конце турнирной таблицы «Окжетпес» еще может сохранить место в Премьер-лиге, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Sports.kz

Ничейным счетом 1:1 завершился матч на «Астана арене» между ФК «Актобе» и ФК «Окжетпес» (Кокшетау). Безусловным фаворитом до начала матча считались номинальные гости, идущие на третьем месте в чемпионате. Кокшетауская команда, в свою очередь, находится в зоне вылета, она находится на 12-м месте.

Счет матча под занавес первого тайма с пенальти открыл Жасулан Молдакараев («Окжетпес»).

Второй тайм прошел под диктовку актюбинцев, однако они смогли забить лишь один гол: на 56-й минуте отличился Шина, изящно отправив мяч головой в сетку ворот кокшетауцев.

Счет до финального свистка остался неизменным.

Несмотря на ничью, обе команды сохранили шансы: «Актобе» в случае осечек «Астаны» – на «серебро», а «Окжетпес» – сохранить место в высшем дивизионе.

Главным же событием тура станет поединок между «Ордабасы» и «Шахтером». Даже в случае ничейного счета шымкентцы досрочно станут чемпионами казахстанской Премьер-лиги – впервые в своей истории.

#футбол #Премьер-лига #ФК Актобе #ФК Окжетпес

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