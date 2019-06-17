Актоты Раимкулова назначена министром культуры и спорта РК

Кадровые назначения
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Фото с сайта inbusiness.kz
Глава государства подписал указ о назначении Актоты Раимкуловой министром культуры и спорта Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

"Назначить Раимкулову Актоты Рахматуллаевну министром культуры и спорта Республики Казахстан", - говорится в указе № 21 от 17 июня 2019 года.

Другим указом Главы государства Арыстанбек Мухамедиулы освобожден от должности министра культуры и спорта Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.

Премьер-министр РК Аскар Мамин представил коллективу Министерства культуры и спорта РК нового руководителя Актоты Раимкулову, отметив ее высокую компетенцию в данной сфере и пожелав успехов в достижении стоящих перед ведомством целей.

"Актоты Раимкулова в структуре Министерства культуры и спорта работает порядка 6 лет, с октября 2016 года занимала должность вице-министра", - отметили в пресс-службе Премьера.

Глава Правительства поблагодарил Арыстанбека Мухамедиулы за внесенный вклад в развитие культуры, спорта, сферы туризма.

"Арыстанбек Мухамедиулы – руководитель с большим опытом. Занимая должность министра на протяжении пяти лет, он проделал значительную работу по решению актуальных вопросов отрасли", — сказал Аскар Мамин.

В свою очередь, Арыстанбек Мухамедиулы выразил благодарность Первому Президенту РК – Елбасы Нурсултану Назарбаеву и Главе государства Касым-Жомарту Токаеву за оказанное доверие и поддержку в реализации госпрограмм развития туристской отрасли, культуры и спорта.


Фото с сайта primeminister.kz

Актоты Раимкулова родилась 2 мая 1964 года. Окончила Алматинскую государственную консерваторию им. Курмангазы по специальностям "композиция" и "фортепиано" (1987 г.), аспирантуру по специальности "композиция". Также обучалась на магистратуре Международной Академии Бизнеса по специальности "менеджмент". Имеет научное звание DBA (Doctor of Business Administration).

С 1990 по 1991 год – преподаватель Казахского государственного женского педагогического института, Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы.
С 1991 по 1994 год – стажер ассистентуры Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы.
С 1995 по 2011 год – заведующая кафедрой "Дирижирование", помощник ректора, доцент, и. о. профессора, проректор по социально-экономической организации Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы.
С 2003 по 2007 год – заведующая кафедрой "Композиция и оркестровое дирижирование" Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы (дополнительно).
С 2005 по 2007 год – магистрант Международной Академии Бизнеса по специальности "менеджмент".
С 2007 по 2008 год – заведующая кафедрой "Композитор и арт-менеджмент" Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы (дополнительно).
С 2007 по 2010 год – защита докторской диссертации "Совершенствование организационно-экономического механизма управления проектами в социально-культурной сфере" и получение ученой степени DBA (Doctor of Business Administration) в Международной академии бизнеса народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.
С 2013 по 2014 год – проректор по научно-творческим вопросам Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы. И. о. заместителя председателя Комитета по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК.
С 2014 по 2016 год – директор департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК.
С 2016 по 2019 годы - вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан.
С июня 2019 года - Министр культуры и спорта Республики Казахстан.

Автор более 25 научных трудов.

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