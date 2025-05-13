Акцент на цифровизацию и поддержку бизнеса
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Галымжан Саби
В Сенате состоялась презентация Налогового кодекса и сопутствующего ему Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам налогообложения». Вице-министр финансов Ержан Биржанов подробно рассказал сенаторам о ключевых новеллах и подходах, заложенных в документ, с акцентом на модернизацию налогового администрирования, цифровизацию процессов и снижение административной нагрузки на бизнес. Одним из главных направлений реформы стало обновление системы управления налоговыми рисками. В новой модели полностью отказались от деления налогоплательщиков на степени риска. Также планируется создание реестров рисков, охватывающих весь жизненный цикл налогоплательщика.