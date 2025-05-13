В рамках презентации депутатам продемонстрировали сервис­ную модель налогового администрирования, направленную на упрощение взаимодействия бизнеса с налоговыми органами. В частности, внедряются электронные сервисы в мобильных приложениях банков, push-уведомления, автоматическое предзаполнение деклараций, а также возможность подачи заявлений и отчетности «в один клик».

Особое внимание было уделено мерам по упрощению регистрационных процедур, сокращению количества форм налоговой отчетности, а также изменениям в камеральном контроле. Теперь уведомления будут направляться не о нарушениях, а о расхож­дениях, предоставляя бизнесу возможность самостоятельной корректировки. Также вице-министр рассказал об изменениях в порядке проведения налоговых проверок, мерах по отсрочке или рассрочке налоговой задолженности, о повышении порогов для применения мер принудительного взыскания, нововведения в администрировании НДС, а также внедрении горизонтального мониторинга и расширение системы пилотных проектов, сообщает пресс-служба Сената.