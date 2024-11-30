Аланне и Марку не было равных

Наши юные шахматисты опередили попавших в тройку призеров национальную команду Китая (два «золота» и одна «бронза») и сборную Индии (одно «золото» и одна «бронза»). На первенстве планеты выступали 710 спортсменов из 77 стран.

Так, в возрастной категории до 10 лет чемпионкой мира стала наша Аланна Бериккызы. Всего в этой категории соревновались 100 лучших шахматистов мира, и казахстанка набрала 9,5 балла пос­ле 11 туров, став сильнейшей из них. Напомним, что в прошлом году Аланна стала чемпионкой мира по классическим шахматам в возрастной категории до 9 лет в греческом городе Родосе. Так что теперь она двукратная чемпионка мира.

Среди мальчиков в возрасте до 12 лет сильнейшим был наш Марк Смирнов. Он набрал рекордные 10 очков в 11 турах и получил главный приз турнира. В этой же возрастной категории другой наш юный соотечественник Ханзада Аманжол стал серебряным призером, заняв второе место по дополнительным показателям. Всего в данной категории приняли участие 93 шахматиста.