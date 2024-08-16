Альберто Беттиоль будет выступать за Astana Qazaqstan Team

Фото: пресс-служба НОК РК

Велокоманда Astana Qazaqstan Team объявила о переходе итальянского гонщика Альберто Беттиоля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский Комитет РК

Переход спортсмена в середине сезона произошел по взаимному соглашению с командой EF Education-EasyPost. Контракт с ним предусматривает всю оставшуюся часть текущего сезона, а также еще три года (2025–2027).

30-летний итальянский гонщик Альберто Беттиоль является признанным специалистом классических гонок. Среди его главных достижений – победа на монументе «Туре Фландрии» (2019) и старейшей классической гонке в мире «Милан-Турин» (2024), а также 2-е место в «Классике Бретани» (2016). На счету итальянского гонщика победа на этапе «Джиро д’Италия» (2021) и «Тур Даун Андер» (2023).

Кроме того, Беттиоль является действующим чемпионом Италии в групповой гонке.