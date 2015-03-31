Александр Корешков назначен новым президентом "Барыса" Спорт 1271 Талгат Исенов

В хоккейном клубе "Барыс" сменилось руководство. На пост президента назначен Александр Корешков, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.



"Контракт с Нурланом Оразбаевым расторгнут досрочно. Такое решение было принято корпоративным фондом социальных проектов национальной компании "Қазақстан темір жолы" – единственным учредителем хоккейного клуба "Барыс", – сообщается на сайте клуба.



По информации спортивного портала "Вести", 46-летний Нурлан Оразбаев много лет являлся президентом "Барыса". При нем астанинский клуб вошел в Континентальную хоккейную лигу. В мае 2012 года вместо него был назначен Вадим Шакшакбаев, однако Оразбаев спустя год вернулся на свой пост.



Александр Корешков выступал за усть-каменогорское "Торпедо", "Металлург" (Магнитогорск), "Сибирь", "Северсталь", "Мечел", ранее работал в Федерации хоккея РК, где возглавлял отдел по развитию детско-юношеского хоккея. Выступал за сборную Казахстана на девяти чемпионатах мира и двух Олимпиадах, а также был ее капитаном. Завершал игровую карьеру в "Барысе".

