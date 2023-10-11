Алексей Луценко победил на королевском этапе "Тура Турции"

Спорт
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Команда Astana Qazaqstan Team мощно провела королевский горный этап «Президентского тура Турции» с восхождением на сверхдлинную и тяжелую гору Бабадаг (18,4 км, 10,3%), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу велокоманды.

Фото: astana-qazaqstan.com

Алексей Луценко и Харольд Техада активно провели весь этап, особенно финальный подъем. В итоге еще за 5 км до вершины впереди осталось лишь 3 гонщика – Луценко, Техада и Бен Звихофф.

На заключительном километре дистанции чемпион Казахстана предпринял мощнейшую атаку, одержав сольную победу. Звихофф финишировал 2-м, а Харольд Техада замкнул тройку призеров.

«Возможно, это был самый трудный подъем в моей карьере, это что-то невероятное. Практически час восхождения на пределе сил! Ключом к успеху было правильное распределение сил, хороший план на подъем, и у нас он был – мы грамотно разложились, и в итоге всё получилось. Очень сложный этап, но команда провела его на самом высоком уровне. На первой половине дистанции Глеб Сырица и Микеле Гадзоли поддерживали меня, а в финале все время рядом был Харольд Техада, вместе с которым мы смогли разыграть командную тактику, которая увенчалась успехом.

После возвращения с Азиатских игр первые несколько дней на «Туре Турции» я чувствовал себя не очень, сказывалась акклиматизация, но сегодня всё было уже намного лучше», – сказал Алексей Луценко.

По итогам 3-го этапа Луценко возглавил общий зачет «Тура Турции», также став первым в классификации лучшего горного гонщика. Харольд Техада вышел на 3-е место.

#Спорт #победа #велоспорт #Луценко

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