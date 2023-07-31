Алексей Луценко выиграл велогонку в Испании

Фото: SprintCycling

После очень активной гонки и феноменальной командной работы чемпион Казахстана Алексей Луценко одержал сольную победу на однодневной гонке «Сиркуито де Гечо» (Тур Гечо) в Испании, а чемпион Италии Симоне Веласко завоевал 3-е место.

«Это был потрясающий день для нас как для команды. Мы были сосредоточены на гонке с самого старта, у нас была огромная мотивация, и в итоге вся наша работа не прошла даром. Я хочу поблагодарить моих товарищей за великолепную поддержку и потрясающую работу на протяжении всего дня, в особенности в финале. Евгений Федоров и Симоне Веласко были невероятны сегодня!» – сказал Алексей Луценко.

«Я рад за Алексея, он был сильнейшим сегодня. Ну, и я сам доволен своим результатом. Мне удалось финишировать на подиуме, и это отличный способ завершить этот блок гонок в Испании. Было здорово вернуться в гонки после небольшого перерыва и проехать эту испанскую серию. У нас была отличная команда, и мы очень хорошо поработали вместе. Так что, в итоге у нас победа и призовое место», – сказал Симоне Веласко.