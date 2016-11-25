Алексей Ни объяснил свою отставку

Экс-тренер сборной Казахстана по тяжелой атлетике Алексей Ни рассказал о своем уходе из команды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию тяжелой атлетики Казахстана.
"Я по собственному желанию принял решение покинуть пост главного тренера сборной Казахстана по тяжелой атлетике. Впервые об этом я задумался еще перед Олимпийскими играми в Рио, когда начался процесс ре-анализа допинг-проб моих ребят. На тот момент был цейтнот, нужно было подготовить команду и идти вперед. Те обязательства, которые я взял на себя, я должен был выполнить. Однако уже тогда я решил для себя, что в случае если не удастся защитить спортсменов и они будут лишены наград, я не смогу работать дальше на этом посту и уйду вместе с ребятами. В самое ближайшее время будет назначен новый главный тренер, который приступит к работе с командой уже в новом олимпийском цикле", – цитируются слова Ни в сообщении, распространенном Федерацией тяжелой атлетики.
Два дня назад пришло официальное решение МОК лишении двух золотых медалей Ильи Ильина. "Это своего рода итог работы, которая была проделана МОК и WADA, – пять золотых, одна серебряная и одна бронзовая медали были аннулированы. Я был главным тренером на этих двух Олимпиадах, поэтому несу ответственность за то, что произошло с моей командой", – добавил Ни.
Он отметил, что очень благодарен спортивному руководству нашей страны – министерству, НОКу, федерации за то, что приняли заявление об отставке. Отдельную благодарность он выразил всем казахстанцам за помощь и поддержку на протяжении всех лет.
"Моя отставка – это солидарность со своей спортивной семьей, которую лишили медалей и возможности выступать на Олимпийских играх в Рио, а не признание вины. Очень надеюсь, что сроки дисквалификации будут минимальными с учетом давности времени", – заключил экс-тренер.
Как известно, свой пост Ни покинул сегодня, 25 ноября. Со сборной Казахстана он работал с 1994 года, приняв участие в шести Олимпиадах и более чем 15 чемпионатах мира.
23 ноября стало известно, что прославленного казахстанского тяжелоатлета Илью Ильина лишили двух золотых медалей Олимпиад 2008-го и 2012 годов за применение допинга.
По результатам проверок также положительный результат дали допинг-пробы, взятые у казахстанских штангисток Зульфии Чиншанло, Майи Манезы и Светланы Подобедовой. Все они лишены званий олимпийских чемпионок 2012 года.
Положительный результат дали пробы, взятые и у призеров Олимпиады-2008: борца Таймураза Тигиева и тяжелоатлетки Ирины Некрасовой (оба – "серебро"), а также у борца Асета Мамбетова и тяжелоатлетки Марии Грабовецкой.