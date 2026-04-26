Девочка упала в 24-метровый колодец в Шымкенте

Происшествия
Дана Аменова
специальный корреспондент

В настоящее время ребенок находится под наблюдением врачей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На городской пульт 112 поступило сообщение о том, что в Каратауском районе по улице Кудайбергенова на территории частного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, в колодец упала девочка 2024 года рождения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Как уточняется, незамедлительно на место происшествия были направлены спасатели МЧС. По прибытии было установлено, что глубина колодца составляет около 24 метров.

Спасатели с использованием альпинистского снаряжения спустились в колодец и аккуратно извлекли ребёнка на поверхность.

Девочка была передана бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования.

#Шымкент #девочка #колодец

