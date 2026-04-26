Вертолет МЧС экстренно доставил младенца в Кызылорду

Из кента Торетам Кармакшинского района Кызылординской области необходимо было срочно доставить младенца в областной центр, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

По данным ведомства, для оказания своевременной помощи был задействован вертолёт МЧС. В кратчайшие сроки экипаж вылетел в район.

Младенец в сопровождении врачей доставлен в Кызылорду. Слаженные и профессиональные действия лётчиков и медицинского персонала позволили своевременно доставить ребёнка в медицинское учреждение.

В настоящее время он находится под наблюдением специалистов.