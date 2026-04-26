Двух туристов спасли на пике Сатпаева

Происшествия
Дана Аменова
специальный корреспондент

Операция продолжалась несколько часов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС 

Фото: МЧС

Два парня поднялись в горы, один из них почувствовал недомогание из-за горной болезни. На высоте 4 300 метров спуск самостоятельно был невозможен.

На место выехал поисково-спасательный отряд службы спасения ДЧС города Алматы.

С туристами поддерживалась постоянная связь, были определены их геолокационные координаты. Через несколько часов подъёма установлен визуальный контакт.

Силами службы спасения города Алматы они были успешно спущены с горы. Медицинская помощь не потребовалась.

#Алматы #ДЧС #МЧС #туристы #пик Сатпаева

