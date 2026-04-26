Акмолинского школьника ударил ножом бывший одноклассник

На 18-летнего парня напали прямо во время игры в волейбол на стадионе

В Макинске выясняют обстоятельства конфликта между парнями, который закончился поножовщиной. Как выяснилось, молодые люди раньше учились в одной школе, сообщает Kazpravda.kz

В Департаменте полиции Акмолинской области подтвердили начало досудебного расследования.

«24 апреля в медицинское учреждение Макинска с ножевыми ранениями доставили 18-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело. За совершение преступления задержан бывший одноклассник потерпевшего. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего инцидента», – проинформировали в правоохранительных органах.

Там же добавили, что ход расследования находится под контролем руководства Департамента полиции. Другие сведения не раскрываются в соответствии со статьей 201 УПК РК.