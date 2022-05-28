Председатель Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских районов Сената Парламента Республики Казахстан Али Бектаев встретился с преподавателями и студентами Колледжа высоких технологий имени Утебаева в городе Шымкент.

Депутат Сената рассказал об основных изменениях в Конституцию, которые сейчас широко обсуждаются в казахстанском обществе.

«Эти реформы являются продолжением политических инициатив Президента Касым-Жомарта Токаева, важным шагом для развития страны. Если избиратели на референдуме поддержат эти изменения, то у нас появится шанс создать тот Справедливый Казахстан, о котором говорит Президент», — сказал сенатор.

Также на встрече были обсуждены основные вопросы, поднятые на прошедших недавно в Сенате парламентских слушаниях по молодежной политике. Участники встречи обменялись мнениями по вопросам укрепления материально-технической базы объектов средне-специального образования, трудоустройства выпускников колледжей и повышения квалификации.