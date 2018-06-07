​Али Шер Сулеймен: Больше тысячи кинозалов должны работать в Казахстане

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Вера Ляховская, Алматы

Цыплят по осени считают

Уже почти 10 лет в Казахстане обсуждается тема закона о кино, документа, важность которого не подлежит сомнению. Кинематогра­фическое сообщество до сих пор подчиняется лишь Закону «О культуре», а в нем невозможно детально регламентировать все аспекты, связанные с поддержкой национального кинопроизводства, определить приоритеты развития отрасли на долгосрочный период.

Среди многих проблем, с которыми сталкиваются кинематогра­фисты, на первый план выходят недостаточное количество кинотеатров и засилье иностранного кинопродукта (зачастую не лучшего качества). Чтобы поддержать местное кинопроизводство, необходим полноценный закон, в котором будут прописаны все правила и нормы. Необходимая работа уже проделана, осталось рассмотреть законопроект в Парламенте, что по плану должно случиться предстоящей осенью.

Наш собеседник – кинорежиссер и сценарист Али Шер Сулеймен. Недавно в стране завершился прокат его новой картины «Облако на крыше». В процессе соз­дания находится англоязычная версия, предназначенная для показов на международных фес­тивалях и продажи на кинорынках. Это первый полнометражный фильм Сулеймена в жанре фэнтези, повест­вующий о молодом человеке, попавшем в трудную жизненную ситуацию, но сумевшем изменить отношение к себе и окружающему миру.

Место, где живет культура

– Кинематограф – это не только важнейшее искусство, пища для ума и отрада для глаз, но и бизнес. В чем, по Вашему мнению, больше всего нуждается киноиндустрия Казахстана?

– Чтобы развить кинобизнес как кластер, надо начинать с площадок, где кино показывают. Сейчас в стране работают около 300 кинозалов, но для такой большой территории, как наша, необходимо минимум 1 000. Такая цифра имеет под собой основания. Да, мы можем наблюдать активное строительство торгово-развлекательных центров. Огромная площадь, все виды развлечений к услугам казахстанцев, но мультиплексов-то в них немного! Имею­щееся количество кинотеатров не удовлетворяет спрос населения. Можно предположить, что в ближайшее время количество ТРЦ увеличится, но надеяться только на это нельзя. Строительный сегмент в ближайшие годы может добавить максимум 100–150 кинозалов.

– В развитых странах существуют государственные инвестиционные программы с основой льготного налогообложения. Они предназначены в том числе и для увеличения количества кинотеатров.

– Совершенно верно, такие прог­раммы функционируют и, например, в России. Но давайте вспомним, что в начале 2000-х годов и в Казахстане работала государственная программа. Суть заключалась в том, что, если человек вкладывал инвестиции в возрождение кинотеатра, то освобождался от уплаты налогов на срок от 3 до 5 лет. Плюс он мог выкупить старый кинотеатр по льготным ценам с учетом сохранения его социально-культурного назначения. В областных и районных центрах одно-, двухзальные кинотеатры таким образом превратились в небольшие мультиплексы с 3–4 кинозалами. В итоге после длительного застоя удалось возродить эти объекты культуры, создать подобающие условия, и люди начали их посещать.

– Что же происходит сейчас?

– Девелоперы на свой страх и риск инвестируют средства в этот бизнес. Кинематограф – очень дорогая отрасль, снять картину стоит немалых денег, а окупаемость кинотеатра в среднем составляет 15–20 лет. Здесь уже возникает проблема проката фильмов. Последние годы емкость кинорынка Казахстана составляет около $50 миллионов в год, плюс-минус $5–7 миллионов. В кинозалах нашей страны показывают 90% иностранных фильмов и только 10% приходится на ленты отечественного производства. Цифры каждый год немного меняются в зависимости от роста количества зрителей и их активности, но основная тенденция остается прежней. Порядка $25 миллионов, согласно контрактам, ежегодно уходит из страны поставщикам киноконтента. Нам остается немного.

Для сравнения: в России в 2014 году объем кинопроката сос­тавлял $1,5 миллиарда. В то время объем казахстанского кинопроката мог бы составлять $150 миллио­нов, но залов не хватало. Далее, из-за падения курса рубля объем проката в России сок­ратился до $800 миллионов, но залов там в 10 раз больше. Поэто­му инвестиционный потенциал возврата доходов от кинопроката у соседей сейчас держится на уровне $1,5–2 миллиарда за счет расширения количества кинозалов с 4 до 10 тысяч. Если бы мы тоже увеличили их количество до тысячи, то получили бы рынок общим объемом не 50, а $200 миллионов. Поэтому я полагаю, что этим вопросом можно было бы заняться в рамках принятия Закона «О кинематографии».

– Как насчет утверждения плана возрождения старых кинотеатров, простаивающих домов культуры и сельских клубов?

– Конечно! Это же не только объекты для бизнеса. Нередко кинотеатр – здание с многолетней историей, социально-культурный объект. Если бы для инвесторов были созданы благоприятные условия, старые кинотеатры можно было бы превратить в многозальные мультиплексы, в аулах и поселках городского типа построить небольшие залы. Тогда количество людей, втянутых в киноиндустрию, увеличилось бы в разы.

Возьмем кинотеатр «Сарыарка» в Алматы. Этому поистине легендарному объекту в этом году исполнилось 50 лет. Еще в годы строительства его называли уникальным, так как он отличался от типовых строений того времени. С тех пор «Сарыарку» реставрировали дважды, и сейчас благодаря усилиям компании KinoPlexx он превратился в пятизальный кинотеатр с современным лазерным оборудованием. Говорят, что уже в середине лета там будет 7 залов. Проект поддержали районная и городская администрации, потому что в городе появилось место, где живет культура, повысились стандарты обслуживания, где семьи прекрас­но проводят время с детьми, а молодежь интегрируется в активную жизнь мегаполиса. Но другого законодательного инст­рументария помощи кинотеат­рам, кроме административной поддержки, у городских властей нет. Если появится стимулирую­щий закон, тогда свободный рынок сам отрегулируется. Кинотеатры смогут выбирать, что показывать зрителю.

Герои сегодняшнего дня

– А что делать с диктатом мейджо­ров – крупных иностранных игроков на кинорынке?

– Если местная страна-производитель находит пути роста, то мейджоры вынуждены вкладывать средства в создание совместных проектов, а значит, и в развитие киноиндустрии. Они начинают учитывать ментальность зрителя, приглашают сниматься местных звезд и делятся новыми технологиями. Но для этого, я повторю, необходимо создать законодательную базу, разработать преференции от государства, чтобы можно было создать сотни новых кинотеатров. Тогда рынок станет интересным с финансовой точки зрения и будет двигаться самостоятельно.

– Какие еще бизнес-тренды прослеживаются в современной киноиндустрии?

– Казахстан – многовекторная евразийская страна. Опыт других стран показывает, что нам будет выгодно следовать по пути Китая, Южной Кореи, Японии, Турции, Индии. Это страны с высокотехнологичным европейским оборудованием. Там 50–60% доходов от кинопроката дает кино местного производства и близлежащих стран, включая копродукцию. Думаю, мы будем тяготеть к такому подходу в будущем.

Ментальность зрителя, поиск идентичности и желание видеть в фильмах героев сегодняшнего дня, похожих на него самого, будет только усиливаться. К примеру, индийские фильмы хорошо заходят в кинопрокат Китая, но основную долю рынка там занимает отечест­венная продукция. Например, в 2017 году «Война волков-2» режиссера Джеки Ву собрала в китайском прокате около $850 миллионов, а американский очередной «Форсаж» – около $300 миллионов. Разница значительная.

Подъем собственного кинопроизводства – историческая тенденция в данный момент, у нас есть возможность придать этому бизнес-процессу ускорение, создав соответствующие условия.

– Начать с налогообложения, а затем создать новые рабочие места?

– Да. Тем самым мы получим мультипликативный эффект в экономике и культуре. Любая страна заинтересована в том, чтобы основной объем денег оставался, а не вымывался за рубеж. Кинотеатры этот подход всячески поддерживают. Им, естественно, выгодно зависеть не от чужого дяди за океаном, а от местного кинопроизводителя, потому что он рядом, он растет год от года. На коммерческом уровне это уже работает, но нужна государственная поддержка.

У зрителя должен быть выбор

– Прокат Вашей картины «Облако на крыше» завершился совсем недавно. Как человек, знающий изнутри кинематогра­фическую «кухню», охарактеризуйте, пожалуйста, общую ситуацию в этой сфере.

– Она очень похожа на ситуацию, сложившуюся в 60-х годах прошлого столетия во Франции. Мы знаем, что у нашего государства есть прокатное удостоверение как инструмент регулирования кинорынка. То же самое было во Франции, но там происходили странные вещи. Французский прокат был иност­ранным, французский язык и культура начали испытывать серьезные проблемы, психология людей стала меняться. Когда был издан Закон «О кино», иностранные компании вынуждены были платить налог за прокат своих картин во Франции, деньги эти аккумулировались в Национальном фонде французского кино. СМИ, включая телеканалы, обязали продвигать французское кино, показывать и рекламировать его. Доход от рекламы шел в фонд, меценаты и спонсоры, поддерживающие отечественное кино, освобождались от налога в конце года. Государство выделяло средства в этот фонд, и на основе отбора субсидировалось производство французских фильмов. В итоге родилась великая «новая волна»: режиссеры Клод Шаброль, Жан-Люк Годар, Франсуа Трюффо, Аньес Варда, актрисы Катрин Денев, Жанна Моро и многие другие.

– Нам также необходимо соз­дать Фонд казахстанского кино?

– Именно так, как специальную экономическую зону на территории киностудии «Казахфильм». И на основе питчинга (презентация кинопроекта с целью нахождения инвесторов, готовых его финансировать. – Прим. авт.) субсидировать бюджетное кино и развивать формы государственно-частного партнерства с частными казахстанскими кинокомпаниями на условиях 70⁄30 или каких-либо других.

– Если вернуться к теме развития кинематографа как бизнеса, можно ли привести еще какой-нибудь положительный пример из мирового опыта?

– Безусловно. Взять хотя бы наших ближайших соседей. В России налоговые льготы установлены на добавленную стоимость и сос­тавляют 18% стоимости работ или услуг для кинопроизводства и кинопоказа. Сборы кинотеатров от продажи билетов освобождены от НДС. Также специальная прог­рамма развития кинобизнеса подразумевает целевое субсидирование любых коммерческих кинотеатров на условиях 100% возвратности. Это позволяет получить средства на покупку проекционного оборудования, звука и приведения в порядок хозяйственной части площадки. При этом кинозалы должны отдавать не меньше половины сеансов в месяц национальным фильмам.

Мое видение кинорынка таково: деятельность мейджоров, пос­тавщиков контента в Казахстан, выгодна нам. Такие компании создают культ кино. Наша задача заключается в том, чтобы выработать разумную пропорцию в прокате казахстанских и иност­ранных фильмов, дать выбор зрителю и постепенно повысить процент отечественных картин. Иностранный контент может состоять из американских, российских, китайских, корейских и других фильмов, но преференции для казахстанского производителя должны быть абсолютно прио­ритетны и привлекательны для инвестиций со стороны крупных игроков рынка. Так происходит во всем мире.

– В этом деле тоже нужно быть осторожными, Вы не находите? Закон «О кинематогра­фии» не должен внедрить жесткий регламент процентного соотношения казахстанских и иностранных фильмов. Это может дать обратный эффект.

– Согласен. Не хотелось бы, чтобы наш зритель, которого мы с таким трудом и любовью вовлекаем в отечественный кинематограф, перестал ходить в кино, ушел в Интернет. Кинотеатры будут пус­товать, а там и до банкротства недалеко. Я убежден, что во всем нужна мера. К закону надо подойти взвешенно и комп­лексно. Учесть возможнос­ти будущей государственной прог­раммы развития кинематографа, перспективы развития киноиндустрии в мире. Если все сделать грамотно, нам удастся вписать уникальное киноискусство Казахстана в культурную мозаику мирового сообщества.

Справка КП

Али Шер Сулеймен – кинорежиссер, сценарист, актер, телевизионный продюсер, музыкант. Основатель первой телепродюсерской службы в Казахстане, первого ток-шоу на казахском языке. Продюсер телевизионного цикла «Золотой фонд казахского кино», автор и продюсер 25 нацио­нальных телепроектов. Организатор премии «Алтын жұлдыз». Лауреат Государственной премии молодежи РК, член Академии кинематографических искусств и наук, Союза кинематографистов, Союза журналистов Казахстана.

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