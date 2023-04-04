Алибек Куантыров переназначен министром национальной экономики РК

Указы и распоряжения, Кадровые назначения, Экономика
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Эту должность он занимает с января 2022 года.

Фото пресс-службы МНЭ РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Куантырова Алибека Сакеновича министром национальной экономики Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

На эту должность он был назначен в январе 2022 года.

C сентября 2005 по февраль 2006 года - ведущий специалист Департамента внутренней администрации, Департамента международных отношений Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

В 2007 году прошёл двухмесячную стажировку и семинар по экономической политике в Министерстве финансов Японии (Токио).

С февраля 2006 по октябрь 2010 года - эксперт, главный эксперт Департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования и Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан.

В ноябре 2010 года - начальник Управления стратегических разработок Департамента стратегического планирования и анализа Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан.

С ноября 2010 года по февраль 2013 года - заместитель директора Департамента бюджетной политики и планирования и Департамента бюджетного планирования и прогнозирования Министерства финансов Республики Казахстан.

С февраля по июнь 2013 года - заместитель председателя Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

С июня 2013 по апрель 2019 года - заместитель заведующего Центром стратегических разработок и анализа, заместитель заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан.

С апреля 2019 года по февраль 2021 года - заместитель заведующего Отделом канцелярии первого президента – елбасы Республики Казахстан.

С февраля 2021 года по январь 2022 года - вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

С 11 января 2022 года - министр национальной экономики Республики Казахстан.

 

 

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