Алихан Смаилов провел встречу с президентом Таджикистана

В Астане состоялась встреча премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова и президента Таджикистана Эмомали Рахмона, прибывшего в нашу страну с государственным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе взаимодействие в сферах торговли, промышленности, сельского хозяйства, инвестиционной деятельности, а также в транспортно-логистической и водно-энергетической отраслях.

Премьер-министр подчеркнул, что Таджикистан является одним из важнейших торгово-экономических партнеров Казахстана в регионе. В частности, по итогам прошлого года двусторонний товарооборот вырос на 19% и достиг $1,4 млрд.

«Мы видим значительный потенциал по дальнейшему наращиванию взаимной торговли. В соответствии с поставленной задачей по доведению товарооборота до $2 млрд мы совместно с Правительством Таджикистана работаем над расширением торгово-экономических отношений», – сказал Алихан Смаилов.

Как отметил премьер-министр, важная роль в этом направлении отводится казахстанско-таджикской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, очередное заседание которой успешно прошло в апреле текущего года. Кроме того, была принята Дорожная карта по увеличению товарооборота на 2023-2024 годы.

Алихан Смаилов также добавил, что сближению бизнес-сообществ двух стран поспособствовал и проведенный 3 мая совместный бизнес-форум, в котором приняли участие представители многих предприятий. По его итогам подписан ряд важных коммерческих документов на $20 млн.

«Правительство Республики Казахстан приложит все усилия для расширения торгово-экономического сотрудничества с Республикой Таджикистан. Убежден, что в текущем году высокая динамика казахстанско-таджикского сотрудничества будет развиваться по всем направлениям», – сказал премьер-министр.

Со своей стороны президент Таджикистана Эмомали Рахмон обозначил высокий потенциал для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между республиками.

«Для развития наших взаимоотношений имеются все предпосылки. Наработан богатый опыт созидательного взаимодействия во всех ключевых направлениях. Особо хотел бы отметить историческую значимость принятой сегодня Декларации о союзническом взаимодействии. Она открывает широкий горизонт для укрепления нашего сотрудничества», – сказал Эмомали Рахмон.

Глава Таджикистана отметил важность сближения бизнес-сообществ двух стран, наращивания взаимной торговли и активизации культурно-гуманитарного взаимодействия.

«Мы готовы сотрудничать с Казахстаном по всем направлениям, без каких-либо ограничений», – добавил Эмомали Рахмон.