Алихан Смаилов провел встречу с президентом Таджикистана

Международное сотрудничество, Политика, Правительство, Экономика
348

В Астане состоялась встреча премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова и президента Таджикистана Эмомали Рахмона, прибывшего в нашу страну с государственным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе взаимодействие в сферах торговли, промышленности, сельского хозяйства, инвестиционной деятельности, а также в транспортно-логистической и водно-энергетической отраслях.

Премьер-министр подчеркнул, что Таджикистан является одним из важнейших торгово-экономических партнеров Казахстана в регионе. В частности, по итогам прошлого года двусторонний товарооборот вырос на 19% и достиг $1,4 млрд.

«Мы видим значительный потенциал по дальнейшему наращиванию взаимной торговли. В соответствии с поставленной задачей по доведению товарооборота до $2 млрд мы совместно с Правительством Таджикистана работаем над расширением торгово-экономических отношений», – сказал Алихан Смаилов.

Как отметил премьер-министр, важная роль в этом направлении отводится казахстанско-таджикской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, очередное заседание которой успешно прошло в апреле текущего года. Кроме того, была принята Дорожная карта по увеличению товарооборота на 2023-2024 годы.

Алихан Смаилов также добавил, что сближению бизнес-сообществ двух стран поспособствовал и проведенный 3 мая совместный бизнес-форум, в котором приняли участие представители многих предприятий. По его итогам подписан ряд важных коммерческих документов на $20 млн.

«Правительство Республики Казахстан приложит все усилия для расширения торгово-экономического сотрудничества с Республикой Таджикистан. Убежден, что в текущем году высокая динамика казахстанско-таджикского сотрудничества будет развиваться по всем направлениям», – сказал премьер-министр.

Со своей стороны президент Таджикистана Эмомали Рахмон обозначил высокий потенциал для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между республиками.

«Для развития наших взаимоотношений имеются все предпосылки. Наработан богатый опыт созидательного взаимодействия во всех ключевых направлениях. Особо хотел бы отметить историческую значимость принятой сегодня Декларации о союзническом взаимодействии. Она открывает широкий горизонт для укрепления нашего сотрудничества», – сказал Эмомали Рахмон.

Глава Таджикистана отметил важность сближения бизнес-сообществ двух стран, наращивания взаимной торговли и активизации культурно-гуманитарного взаимодействия.

«Мы готовы сотрудничать с Казахстаном по всем направлениям, без каких-либо ограничений», – добавил Эмомали Рахмон.

 

 

#политика #Смаилов #экономика #премьер-министр #Правительство #Таджикистан #международное сотрудничество #Рахмон

Популярное

Все
Вчера в нашей стране стартовал второй сезон самого масштабного спортивного футбольного реалити-шоу Казахстана Super Bol
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
В столице прошел международный фестиваль искусств «Айман приглашает»
Военный экшен «Время патриотов» Серикбола Утепбергенова удостоен премии «Выбор критиков» в номинации «Лучшие спецэффекты»
В мире чудных персонажей
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Четверых граждан Китая сняли с авиарейса в Алматы
Объявлены даты ЕНТ-2023
Казахстанским перевозчикам выдают онлайн на пунктах пропуска разрешение на проезд по территории Китая
9,5 млн тенге осталась должна банкам казахстанка после звонка незнакомца
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Касым-Жомарт Токаев принял участие в субботнике в Астане
С молчаливого согласия Кудебаева в ДП массово применялись пытки во время январских событий – Генпрокуратура
Кошанов: Важно усилить продовольственную безопасность на пространстве ТюркПА
Арсенал оружия обнаружили у подозреваемого в хулиганстве алматинца
Совещание по вопросам сохранности мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави провел госсоветник
Половина медучреждений в Туркестанской области находится в ветхом состоянии
Мужчина размахивал пистолетом в кафе в Усть-Каменогорске
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Наркоделец-универсал: подозреваемого в производстве и продаже наркотиков задержали в Алматы
США хотят нарастить инвестиции и торговлю с Казахстаном
Спецгруппа Генпрокуратуры изучает законность тендеров Озенмунайгаз
Пьяные мужчина и женщина напали на полицейских и разбили служебное авто в Экибастузе
Элеватор горит в Костанайской области
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Затопить нельзя сохранить
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
В Акорде был проведен ауызашар от имени президента
Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Астане
Получить земельные участки станет проще в Казахстане
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Пять новаций Социального кодекса

Читайте также

В Правительстве рассмотрены вопросы ревизии мер господдержк…
Касым-Жомарт Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту ст…
Сигареты подорожают в Казахстане
Декларация о союзническом взаимодействии между Казахстаном …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]